Robert Firmino battesimo: Alisson si commuove/ Video, “Grazie Gesù, ti amo”

Ha fatto il giro del web il video del battesimo di Robert Firmino. L’attaccante della nazionale brasiliana, punta di diamante del Liverpool campione d’Europa, è stato battezzato negli scorsi giorni, e assieme a lui vi era il connazionale, compagno di squadra, ma soprattutto amico, Alisson. Come si può vedere nel filmato che trovate qui sotto, l’ex guardiano giallorosso non è riuscito a trattenere le lacrime per l’emozione, una volta che il centravanti è entrato nel regno del Signore. Nel video si vede Firmino e Alisson in una piscina, poi i due che si emozionano e scoppiano a piangere. A corredo del post pubblicato su Instagram, la frase dell’attaccante: “Ti ho dato i miei fallimenti e le mie vittorie ed ora ti ho dato me stesso. Il mio più grande titolo è il tuo amore Gesù! Perciò, se qualcuno è in Cristo, è come se fosse una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ora sono arrivate nuove cose”.

ROBERT FIRMINO, BATTESIMO CON ALISSON: “ANCORA NON CI CREDO”

Un post che è stato commentato proprio da Alisson, con un messaggio di amore verso Dio e verso il suo grande amico: “Gloria a Gesù per la tua vita, fratello mio”. Alisson ha poi a sua volta pubblicato un bello scatto della cerimonia, con aggiunto il pensiero: “Ciò che Dio ha fatto per noi nella notte del 14/01/2020 non lo dimenticheremo mai!!! Sono ancora senza parole per descrivere l’amore di Gesù! Sono molto felice di aver partecipato a un momento come questo, il Battesimo delle persone che amo così tanto! Grazie mille Gesù, ti amo!!!”. Il battesimo dell’ex attaccante dell’Hoffenheim è avvenuto martedì sera, e il video che ha pubblicato lo stesso sulla sua pagina Instagram ha fatto il giro del mondo, superando quota due milioni di visualizzazioni, numeri davvero straordinari.





