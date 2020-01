Diretta/ Tottenham Liverpool (risultato finale 0-1) video tv: Firmino nel primo tempo

DIRETTA TOTTENHAM LIVERPOOL (FINALE 0-1): FIRMINO NEL PRIMO TEMPO

All’ottantatreesimo minuto il Tottenham si rende pericoloso con un cross dalla corsia laterale destra di Aurier per Lo Celso: quest’ultimo lascia partire una spaccata dentro l’area piccola del Liverpool ma manda fuori il pallone. Il finale è infuocato, coi padroni di casa alla ricerca del gol. I reds, rispetto al primo tempo, faticano a trovare spazi in chiave offensiva e lasciano libera iniziativa agli Spurs. All’ottantanovesimo, però, la palla buona capita proprio al Liverpool, con Origi che mette fuori dai giochi due avversari e conclude verso Gazzaniga, che para centralmente. Il direttore di gara assegna tre minuti di recupero, all’interno dei quali sostanzialmente non accade nulla. Il Liverpool guadagna tempo con il cambia Salah per Shaqiri. Il Tottenham non si arrende ma la musica non cambia. Si chiude sul punteggio di zero a uno. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

FIRMINO PER I REDS

Tottenham Liverpool ferme sul risultato di zero a uno per i reds dopo sessanta minuti di gioco. Il primo tempo si è concluso con il vantaggio ospite, maturato attorno al trentasettesimo minuto grazie a Firmino. Nella ripresa i padroni di casa hanno subito provato a scuotersi: Lucas Moura da fuori area cerca la porta ma trova soltanto la linea di fondo. In questa circostanza si sono accese le proteste del Tottenham per un presunto fallo commesso da Henderson. Il Liverpool, dopo un avvio di ripresa di attesa, si riaffaccia in chiave offensiva con Salah. L’egiziano lavora un bel pallone per Firmino, il quale dal limite dell’area colpisce centralmente e regala la sfera a Gazzaniga, che blocca sicuro. Superata dunque la prima ora di gioco tra Tottenham e Liverpool: punteggio che per ora sorride ai reds. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

GAZZANIGA SALVA

Siamo al venticinquesimo minuto della diretta di Tottenham Liverpool e il risultato è sempre fermo sullo zero a zero. Subito reds pericolosi dopo pochi secondi, con Tanganga che salva sul tiro di Firmino. Sulla ribattuta ci prova Chamberlain, ma questa volta è il palo a salvare il Tottenham. Padroni di che che ci provano al sesto con Moura, il cui destro termina fuori di un soffio. Passano appena un paio di minuti e Son cerca la fortuna dal limite dell’area: nessun problema per Alisson, che lascia correre fuori dallo porta. Poco dopo Alderweireld lancia in avanti Alli, il cui tentativo termina ampiamente alto sopra la traversa. Al ventitreesimo grande chance per Van Dijk, che da dentro l’arra piccola colpisce di testa ma trova l’opposizione di Gazzaniga. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA

Tottenham Liverpool comincia finalmente tra pochi istanti: una partita che ci dirà se José Mourinho sarà in grado di fermare la corsa dei Reds, che vincono senza sosta dallo scorso 27 ottobre. Curiosamente, proprio la partita contro gli Spurs aveva aperto la striscia: la capolista di Premier League era reduce dal pareggio raccolto in extremis a Old Trafford, e grazie a quel 2-1 ha aperto una serie di 11 vittorie facendo meglio rispetto all’avvio del campionato (8 successi in fila) e prendendo un vantaggio enorme rispetto alle inseguitrici. Da ricordare che il Liverpool deve anche recuperare la partita contro il West Ham, spostata per permettergli di partecipare al Mondiale per Club (cosa che invece non è stata fata con i quarti di EFL Cup, dove infatti i giovani Reds sono stati demoliti per 5-0 dall’Aston Villa); il divario potrebbe ampliarsi ancor più, ma intanto bisogna valutare come andranno le cose nella partita di oggi. Mettiamoci dunque comodi, e lasciamo che a parlare siano i grandi protagonisti attesi a Londra: finalmente la diretta di Tottenham Liverpool prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

GLI ALLENATORI

Tottenham Liverpool è anche una sfida scintillante tra due allenatori di grande fama, come José Mourinho e Jurgen Klopp. Il tedesco, nel 2013, si era tolto la soddisfazione di eliminare lo Special One in semifinale di Champions League: un clamoroso poker firmato da Robert Lewandowski aveva spinto il Borussia Dortmund a Wembley, a nulla infatti era servita la rimonta del Real Madrid nella partita del Bernabeu. Da allora i due tecnici si sono affrontati ancora, sulle panchine di Liverpool e Manchester United, il bilancio generale sorride a Klopp che ha ottenuto 4 successi a fronte di 4 pareggi e due vittorie per Mourinho. Il palmarès, per contro, è ancora sbilanciato: certo il tedesco ha già messo in bacheca 8 titoli e ha appena calato il tris Champions League-Supercoppa Europea-Mondiale per Club, ma il portoghese è stato due volte campione d’Europa e ha vinto tre volte la Premier League (con il Chelsea) e due la Serie A (con l’Inter), raggiungendo un totale di 25 trofei. Con il Liverpool di oggi, Klopp potrebbe sicuramente accorciare… (agg. di Claudio Franceschini)

TESTA A TESTA

I precedenti di Tottenham Liverpool sono tanti, a cominciare naturalmente dall’ultima finale di Champions League che i Reds hanno vinto grazie ai gol messi a segno da Mohamed Salah (su rigore) e Divock Origi. In questo campionato, le due squadre si erano incrociate lo scorso 27 ottobre: sulla panchina degli Spurs c’era ancora Mauricio Pochettino, caduto ad Anfield per effetto delle reti di Jordan Henderson e Salah (ancora su rigore) e nonostante Harry Kane avesse sbloccato il risultato dopo nemmeno un minuto. In generale, il Tottenham non batte il Liverpool da un altro mese di ottobre, ma del 2017: era stato un 4-1 netto con Kane a segno al 4’ e imitato al 12’ da Son Heung-Min. Al 24’ Salah, immancabile, aveva accorciato ma Dele Alli aveva chiuso il recupero del primo tempo con il tris per gli Spurs, poi Kane aveva calato il poker. A questa partita si arriva però con una serie di quattro vittorie del Liverpool, e il Tottenham ha vinto una sola volta nelle ultime 10 uscite con tre pareggi e ben 6 ko. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Tottenham Liverpool si gioca alle ore 18:30 di sabato 11 gennaio: a Londra va in scena una scintillante sfida valida per la 22^ giornata della Premier League 2019-2020. I Reds proveranno a mantenere la loro imbattibilità in casa di José Mourinho, volendo confermare lo strepitoso passo avuto fino a questo momento (19 vittorie e un pareggio): perdere non sarebbe un dramma visto l’enorme vantaggio in classifica, ma da queste parti il campionato non va in bacheca dal 1990 e sono successe alcune cose che impongono di chiudere la questione il prima possibile. Gli Spurs invece inseguono la qualificazione alla prossima Champions League, ma le ultime due gare (un solo punto) hanno rallentato la marcia dello Special One (che comunque sta facendo leggermente meglio di Mauricio Pochettino) che ora si trova a -5 dal Chelsea, e con anche il Manchester United di mezzo per non parlare del Wolverhampton che sta giocando il ruolo di outsider di livello. Vedremo comunque in che modo andranno le cose nella diretta di Tottenham Liverpool, aspettandone il calcio d’inizio possiamo intanto fare qualche valutazione sulle probabili formazioni leggendo le scelte da parte dei due allenatori.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM LIVERPOOL

In Tottenham Liverpool Mourinho punta sui soliti noti: dovrebbe essere un 4-3-2-1 quello degli Spurs, con Dele Alli e Lucas Moura ad accompagnare Son Heung-Min (Harry Kane, tegola pesantissima, sarà fuori tre mesi) e un centrocampo nel quale Eriksen potrebbe essere titolare a vantaggio di Lo Celso, con Ndombélé favorito invece su Winks (ancora una volta) e Moussa Sissoko a completare il pacchetto. In difesa è stato rilanciato il tandem belga composto da Alderweireld e Vertonghen, i due si posizioneranno davanti a Gazzaniga (anche se Vorm ha recuperato), e dunque Aurier e Sessegnon dovrebbero essere i due terzini, per una squadra che deve fare a meno di qualche elemento di troppo. Liverpool in assetto da grandi serate: Jurgen Klopp punta su Salah, Firmino e Sadio Mané nel tridente con un centrocampo nel quale sarà ancora Milner ad agire da mezzala destra, con Henderson in cabina di regia e Wijnaldum che invece si posizionerà sul centrosinistra. La difesa sarà chiaramente comandata da Van Dijk; al fianco dell’olandese dovrebbe agire Joe Gomez, fissi i due terzini con Alexander-Arnold e Robertson a spingere sulle fasce mentre Alisson proteggerà i pali della porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Tottenham Liverpool abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker ila squadra favorita, e anche in maniera netta, è la capolista della Premier League con una quota di 1,70 volte la somma messa sul piatto per la sua vittoria, identificata dal segno 2. L’eventualità del successo degli Spurs, per la quale dovrete scommettere sul segno 1, vi farebbe guadagnare 4,25 volte la puntata che è lo stesso valore dell’ipotesi pareggio, ovviamente regolata dal segno X.



