Non può far altro che commuoversi ripensando ai suoi genitori Marisa Jossa e Alberto Capua. La conduttrice Roberta Capua, inevitabilmente, fa i conti con le difficoltà estreme dell’ultimo periodo in cui erano ancora vivi, falcidiati dagli acciacchi dell’età e, nel caso della mamma, da una malattia. In una toccante intervista rilasciata a Verissimo, qualche tempo fa, Roberta Capua ha parlato dei suoi genitori, spiegando come siano venuti a mancare nel giro di poco tempo l’uno dall’altra.

Dopo la morte del padre, sono passati pochi mesi, Roberta non ha avuto nemmeno il tempo di metabolizzare che si è trovata costretta a dire addio all’amata madre. “Mio papà Alberto è mancato a febbraio del 2023. Non ce lo aspettavamo. Si ruppe il femore e non si riprese mai. In tre mesi è morto perché non ha trovato la forza di reagire”, ha ricordato amareggiata la Capua.

Per quanto riguarda la madre, la scomparsa è avvenuta pochi mesi dopo. La showgirl ricorda che da tempo combatteva contro la demenza senile e che i segnali di peggioramento c’erano tutti. Per certi versi, la malattia ha impedito a mamma Marisa di rendersi conto di quanto accaduto al marito.

“Perché ormai mamma non ci riconosceva più e fortunatamente non si è resa conto della scomparsa di papà. La sua morte è stata dura, anche perché ancora non avevamo fatto in tempo a metabolizzare la scomparsa di papà, però eravamo più preparati”, ha raccontato Roberta Capua, riavvolgendo il dolorosissimo nastro dei ricordi legato ai suoi amati e indimenticabili genitori.

