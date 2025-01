Nel 2025 Roberta Capua vuole tornare a sognare, dopo aver faticosamente affrontato e forse superato un periodo personale molto difficile. Negli ultimi anni la conduttrice ha infatti dovuto fare i conti con la fine della sua storia d’amore col marito imprenditore Stefano Cassoli, oltre ad aver perso entrambi genitori nel giro di pochi mesi. Una botta che ha letteralmente messo in ginocchio la showgirl cinquantaseienne napoletana che ora però vuole voltare pagina.

“Non avevo una spalla su cui piangere quando sono morti i miei genitori, entrambi in pochissimo tempo. Venivo da un periodo molto duro”, ha raccontato in una interessante intervista rilasciata a Libero, in merito alla crisi che ha lasciato ferite interiore molto serie e profonde. “Ma la vita va avanti e ho ancora tantissime cose da fare e da vedere”, ha detto Roberta, che oggi sabato 25 gennaio si racconterà a Storie di donne al bivio.

Roberta Capua volta pagina dopo il grave lutto e la separazione dal marito?

Tra presente, passato e futuro, la vita di Roberta Capua di certo non si può definire monocorde. I momenti più difficili hanno plasmato il suo carattere, ma la presentatrice attribuisce meriti importanti alle sue amiche del cuore, sempre pronte ad intervenire per supportarla. Proprio l’amicizia è un tema che la tocca moltissimo, dato che ancora oggi esprime profonda gratitudine nei confronti di chi non l’ha mai abbandonata.

“Se ho superato determinati momenti è grazie a loro. Credo tantissimo alla solidarietà femminile quando c’è amicizia sincera. Ognuna mi ha aiutato in maniera diversa. L’amicizia è un valore fondamentale che ho sempre tenuto molto in considerazione, ora più che mai diventato centrale”, ha dichiarato Roberta Capua. Finalmente, la showgirl partenopea è tornata a sorridere e oggi guarda al domani con ritrovato entusiasmo…

