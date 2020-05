Roberta Capua/ “Coronavirus? Conserverò certi momenti nel cuore” (A Ruota Libera)

Pubblicità

Roberta Capua ospite oggi della nuova puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini su Raiuno. La conduttrice tv è pronta a raccontarsi, probabilmente anche a parlare di come ha vissuto l’emergenza coronavirus. Ha affrontato l’argomento comunque in un’intervista a Gente: «Ho imparato a gestire giornate interminabili, a esternare le emozioni, ad assaporare le piccole cose alle quali prima davo poco peso». La conduttrice televisiva ha parlato anche del marito Stefano Cassoli: «Io, mio marito e nostro figlio Leonardo, 12 anni, siamo stati molto uniti e certi momenti li conserverò sempre nel cuore». Non sono mancati però i momenti difficili durante il lockdown. «Ma non voglio nemmeno dimenticare le lacrime che mi hanno solcato il viso davanti a certe immagini: Bergamo, i camion militari carichi di bare, le terapie intensive…». Nell’intervista ha parlato anche del figlio Leonardo, 12 anni, per il quale ha deciso di “rallentare” la sua carriera. «È stata una scelta consapevole che rifarei. Ora che è cresciuto ho trovato il giusto equilibrio tra famiglia e professione».

Roberta Capua torna su La7 con “L’ingrediente perfetto”

Tornata al timone per la seconda stagione de “L’ingrediente perfetto”, su La7, Roberta Capua nell’intervista a Gente ha parlato anche del suo programma: «Non siamo in uno studio tradizionale, bensì in una cucina affacciata sulla campagna romana e già questo è appagante per lo sguardo». Sulla trasmissione che conduce insieme a Gianluca Mech ha spiegato: «Le ricette che proponiamo sono semplici, salutari e sfiziose, e in ogni puntata parliamo degli ingredienti perfetti, appunto, per la preparazione dei piatti. Perché la salute inizia a tavola». Anche se conduce un programma di ricette, Roberta Capua in queste settimane di lockdown ha avuto modo di affinare le sue capacità culinarie. «Mio marito è molto bravo, ci ritroviamo spesso ai fornelli insieme ed è divertente, lo ammetto. Ma, ci siamo imposti di non eccedere con i manicaretti, per non lievitare». Infine, ha rivelato come fa a tenersi in forma: «Faccio poco sport, preferisco camminare per la città magari con un’amica».



