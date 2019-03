Roberta Capua a Vieni da me/ “Ho 50 anni e sogno di diventare nonna”

Roberta Capua è tra gli ospiti dell’utima puntata settimanale di Vieni da me. Dopo Benedetta Valanzano che racconterà la sua storia d’amore con il marito Vittorio, l’ex Miss Itaia e oggi conduttrice teevisiva, dopo aver aperto i cassetti della sua vita emozionandosi ricordando Fabrizio Frizzi, torna nella trasmissione di Caterina Balivo per continuare a raccontarsi. Sempre bellissima, educata e con un atteggiamento signorile ed elegante con cui ha conquistato il cuore del pubblico che, ormai, la segue da anni, Roberta Capua svela nuovi dettagi dela sua vita privata e professionale. Oltre ad essere una donna in carriera, infatti, Roberta Capua è anche una mamma innamorata di Leonardo, l’uomo più importante della sua vita a cui si è dedicata totalmente durante i primi anni. A 50 anni compiuti, come vive oggi il suo ruolo di mamma di un bambino prossimo all’adolescenza?

Roberta Capua: “sogno di diventare nonna”

Roberta Capua vive con totale serenità il tempo che passa. Dopo aver collezionato una serie di successi nel corso della sua carriera, quello più importante è sicuramente Leonardo che, da quando è nato, ha cambiato totalmente la sua vita e le sue priorità. A 50 anni, la Capua è una donna serena e felice e che ha un ottimo rapporto con gli anni che passano. “Mi guardo e mi piaccio… senza neppure una punturina”, ha raccontato al settimanale Oggi. “Avrei voluto un altro figlio, ma non è arrivato”. Un desiderio, quello della amternità, che la Capua ha soddisfatto con la nascita di Leonardo per il quale scelse di lasciare il mondo dello spettacolo. A distanza di anni, è una scelta che rifarebbe sicuramente. “Mi sono goduta la maternità, non mi sono persa niente. Certo, avevo la fortuna di poter scegliere e l’ho fatto. Pur sapendo che sarebbe stato difficile tornare in sella“, ha aggiunto ancora. E proprio al settimanale Oggi ha svelato il suo più grande sogno: «Sono una madre “anziana”. Il mio sogno è di vivere a lungo, e in salute, per godermi anche i nipoti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA