Roberta Capua/ “Morte Raffaella Carrà? La notizia che non avrei mai voluto dare”

Dopo averci tenuto compagnia per tutta l’estate, Roberta Capua torna da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera: “E’ stata un’estate piena di cose belle e brutte. Abbiamo dovuto raccontare tante emozioni”, ha commentato subito in apertura. In occasione della morte di Raffaella Carrà, la scaletta della trasmissione fu stravolta e per lei è stato un vero e proprio choc. “Quello che non mi è piaciuto è stato il fatto che molte persone hanno parlato di sè utilizzando Raffaella, è una cosa leggermente diversa ma non tutti hanno capito”, ha spiegato, “c’è ricordo e ricordo, io ho preferito neanche dirlo che l’avevo conosciuta”.

“Ho questo ricordo di Raffaella di una donna molto precisa sul lavoro, meticolosa”, ha aggiunto, parlando per la prima volta, “ma anche molto calda, inclusiva ed accogliente soprattutto con le altre donne”. Di Raffaella ha aggiunto: “A suo agio con i grandissimi come lei ma straordinaria anche con la gente comune. La sua morte? La notizia che non avremmo voluto dare”.

Roberta Capua, l’amicizia con Gianluca Semprini

Inizialmente Roberta Capua era molto preoccupata ed ansia ma poi è riuscita a sciogliersi grazie anche al rapporto di Gianluca Semprini, il suo partner. Qualche difficoltà a Estate in diretta lo ha vissuto dovendo trattare di cronaca nera, ma alla fine sono riusciti a compensarsi. Parlando di Gianluca Semprini, Roberta Capua lo ha definito un grande amico: “Ci siamo divertiti”, ha ammesso. Ed a proposito di divertimento, l’ospite della Fialdini è stata coinvolta in un gioco con le carte di Da noi a ruota libera, cimentandosi nell’imitazione di alcuni personaggi celebri.

Le due conduttrici si sono così divertite ad imitare reciprocamente da Topo Gigio a Calimero, passando per Rin Tin Tin ed il Commissario Montalbano e regalando momenti di intrattenimento nello studio. “C’è troppa intesa tra noi!”, ha commentato la Fialdini che l’ha invitata nuovamente nel suo studio in occasione della prossima ospitata.





