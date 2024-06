Roberta Capua nuova concorrente di Ballando con le stelle 2024?/ “Mi piace fare cose inusuali, ma i reality…”

Siamo ormai alle porte della pausa televisiva che come ogni estate ci accompagna verso la ripresa autunnale e, come di consueto, non mancano indiscrezioni e rumors sui programmi più seguiti. Al centro dell’attenzione, come riporta Novella 2000, sarebbe finito il cast di Ballando con le stelle 2024 con una ‘auto-candidatura’ da parte di una nota conduttrice: Roberta Capua.

Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, Roberta Capua ha offerto diverse considerazioni riguardo la sua professione tra passato e presente, ma senza dimenticare il futuro. Per l’appunto, incalzata sulla prossima edizione di Ballando con le stelle 2024, avrebbe affermato: “Devo dire che lo farei volentieri, sono curiosa e mi piaccione le avventure e fare cose inusuali. E poi, a chi non piace ballare?”.

Dunque, quando siamo ancora lontani dall’effettiva composizione del cast dei concorrenti di Ballando con le stelle 2024, Roberta Capua ha lanciato l’amo e chissà che Milly Carlucci non decida di esaudire la sua voglia di cimentarsi in avventure così ricche ed entusiasmanti. La conduttrice – come riporta Novella 2000 – ha argomentato la sua risposta spiegando come il talent di danza sia per lei uno show assolutamente di qualità e dunque corrispondente alle caratteristiche di un programma capace sia di raccontare che di stimolare la riflessione.

“Un programma di qualità, quando entra nelle case della gente, lo fa in punta di piedi” – ha spiegato Roberta Capua al settimanale Nuovo Tv – “Lo fa per raccontare qualcosa che abbia un senso e che, magari, offra qualche spunto di riflessione”. La conduttrice si è poi lasciata andare ad una leggera frecciatina verso i reality show: “No, quelli non fanno per me”.











