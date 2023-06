Roberta Carluccio e Steven Basalari stanno insieme?/ Chi è l’imprenditore che ha conquistato l’influencer

Roberta Carluccio innamorata di un imprenditore? L’indiscrezione

Roberta Carluccio, fitness influencer dalla bellezza travolgente, sembra aver ritrovato l’amore con un imprenditore. Dopo la rottura con i due rapper Boro Boro e Rondo da Sosa, avrebbe intrapreso una relazione con Steven Basalari. Noto per essere proprietario della discoteca Number One di Corte Franca, a Brescia, ha ereditato l’azienda del padre.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Fabrizio Corona: “Steven Basalari, ex fidanzato di Ludovica Pagani, lasciato per El Shaarawy (e che ora viene tenuta chiusa in casa dal calciatore, impedendole di lavorare!) è riuscita a fidanzarsi con una delle più importanti influencer, Roberryc” ha scritto il re dei paparazzi. Al momento non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, ma neanche smentite. Non rimane che attendere future dichiarazioni da parte della presunta coppia.

Roberta Carluccio si lancia sulla folla e viene palpeggiata: la denuncia

Roberta Carluccio, lo scorso anno, è stata protagonista di un momento spiacevole durante una serata in discoteca al Caffé del Mar di Pescara, in Abruzzo. L’influencer si è lanciata sulla folla, ma è stata palpeggiata da alcuni fan e si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social.

“Non so se sia più grave ciò che è successo o il fatto che forse me lo sarei dovuta aspettare. Detto questo non ho pubblicato questa cosa per fare del vittimismo mediatico infinito però mi sento in dovere di far vedere anche l’altro lato della medaglia, mi sento di dover tutelare anche le altre creator e le donne in generale...” scriveva Roberta Carluccio replicando agli hater che le hanno attribuito la responsabilità del gesto della folla.

