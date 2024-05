Roberta Di Padua choc: incidente d’auto per l’ex di Uomini e Donne/ Come sta? “Devo portare il collare”

Incidente per Roberta Di Padua: cos’è successo all’ex dama di Uomini e Donne

Roberta Di Padua allarma tutti i fan di Uomini e Donne. La celebre ex dama del dating show di Canale 5 è apparsa su Instagram con un collare medico, ammettendo di aver subito un incidente d’auto. Come é ormai risaputo, la dama ha lasciato il programma per vivere la sua storia con Alessandro Vicinanza, ma continua ad essere molto seguita sui social. Motivo per il quale, l’immagine di lei in alcune stories postate su Instagram col collare ha destato preoccupazione.

“So che vi siete preoccupati e vi ringrazio – fa sapere Roberta Di Padua su Instagram, rompendo il silenzio dopo una lunga assenza -. Questo è il motivo per il quale non mi sono fatta viva per un po’”. L’ex dama di Uomini e Donne racconta perciò le dinamiche dell’incidente che la costringono oggi a portare un collare e a stare a riposo.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza uniti nel momento di difficile

L‘ex dama del trono over di Uomini e donne poi prosegue rivelando di essersi trovata al centro di un tamponamento importante e “dovrò portare il collare per dieci giorni ma c’è di peggio nella vita. Sto bene e sono al lavoro”, ha spiegato. Insomma, come si evince dalle storie pubblicate, Roberta Di Padua sta bene, pur avendo riportato un problema al collo in seguito all’incidente stradale. Al suo fianco c’è però Alessandro Vicinanza, con la quale la dama continua a vivere una serena storia d’amore.

Nel dettaglio, così come poi spiegato dalla diretta interessata protagonista uscente del trono over di Uomini e donne via Instagram stories lei si vede ora costretta a indossare il collare ortopedico per il periodo stabilito su richiesta medica, che durerebbe almeno una settimana circa. Questo, salvo eventuali prolungamenti dei tempi di guarigione previsti per la risoluzione del caso di Roberta di Padua. Tuttavia per adesso, nonostante l’inconveniente sfortunato, lei continua a fare coppia fissa con Alessandro Vicinanza e può contare sul supporto del cavaliere amato.











