Roberta Di Padua e Nicole Santinelli, scontro a Uomini e Donne/ “Mi stai sul caz*o…”

Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli: la rivalità si accende a Uomini e Donne

Tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli la rivalità continua e si infiamma sempre di più. Già protagoniste di alcune discussioni nelle scorse puntate di Uomini e Donne, la dama del trono over e la tronista hanno discusso nuovamente nella puntata dedicata alla sfilata femminile. Tutto è nato mentre Gianni Sperti e Tina Cipollari discutevano sulla presenza di Cristina nel parterre. Tina ha accusato Cristina di non essere realmente interessata all’amore non avendo nessuna frequentazione da otto mesi. Gianni, difendendo Cristina, ha fatto notare che anche Roberta Di Padua, da diversi mesi, non esce con nessuno.

“Roberta ci prova sempre con qualcuno”, sbotta Tina Cipollari. “Tolto Alessandro che si è fidanzato con Ida (Platano, ndr), ci hai provato solo con Andrea”, sbotta Gianni Sperti facendo riferimento all’interesse di Roberta per Andrea, il corteggiatore di Nicole.

Roberta Di Padua e Nicole Santinelli: è lite a Uomini e Donne

Nicole Santinelli, seduta sul trono, assiste allo scontro tra Roberta Di Padua e Gianni Sperti non riuscendo a nascondere la propria espressione. “Tu perchè fai queste facce mentre Gianni parla? Hai rotto”, sbotta la dama del trono over. “Parla in faccia perchè devo avere la possibilità di rispondere”, dice ancora la dama.

Di fronte alla reazione di Roberta, la tronista chiede il motivo della sua agitazione. “Perchè mi stai sul caz*o”, risponde la Di Padua. “Davvero? A me stai simpaticissima. Sei proprio nel mio cuore“, risponde ironicamente la Santinelli. “Lei si arrabbia con la donna che ha preso l’uomo che voleva lei. Prenditela con lui perchè anche se dici che ti guarda in realtà non ti vuole”, commenta Sperti schierandosi dalla parte della tronista. “Mi hanno insegnato a dire le cose in faccia e a non nascondersi, ma tanto verrai fuori”, conclude la Di Padua.

