Roberta Di Padua vs Armando Incarnato/ “Resterai sola, menti… ” (Uomini e Donne)

Armando Incarnato è un fiume in piena e attacca Roberta Di Padua. “Sei bugiarda e resterai sola. Sono un signore a non dire chi si è frenato al ristorante. Prima accendi il fuoco e poi ti vuoi frenare”, sbotta Armando. “Racconta tutto, io non ho problemi”, replica Roberta che ha dalla sua parte non solo il pubblico, ma anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, convinti che Armando non possa andare oltre con le sue conoscenze per la presenza di una donna fuori dal programma. L’unica che difende Armando è Tinì: “Roberta sta provocando Armando. Io difendo Armando perché credo alla sua verità”, afferma l’opinionista. Il duro confronto con Armando fa piangere Roberta: “non mi posso sentire dire che sono falsa”. “Io penso che Armando non dovrebbe essere in questo studio perché secondo me lui, fuori, ha un amore”, aggiunge Gianni Sperti. “Solo di Veronica non ha mai parlato male”, aggiunge ancora la Di Padua. “Ma ti sei innamorata di me?”, chiede Armando. “Io non esco con una persona perchè non ho niente da fare. Non mi sono innamorata però…”, risponde Roberta (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROBERTA DI PADUA CONTRO ARMANDO INCARNATO: “FAI UNA BRUTTA FINE”

Roberta Di Padua si scaglia pesantemente contro Armando Incarnato con cui ha chiuso la redazione non fidandosi di lui. Di fronte all’interesse di Armando per Barbara De Santi, Roberta Di Padua coglie al volo l’occasione per attaccare il cavaliere. “Ora ti piace anche Barbara De Santi? A te piace far perdere tempo alle persone. Quando capisci che di fronte a te c’è una persona vera scappi. Non farmi raccontare tutto. Divento scomoda nel momento in cui racconto la verità. Non puoi prendere in giro le persone. Finiscila perchè fai una brutta fine”, sbotta Roberta. “Ti avevo chiesto di non mentire. Se tu pensi che io e Veronica siamo fidanzati, con me non esc, iA te deve interessare solo quello che accade tra me e te. Non devi farmi domanda sul passato. Io ti ho raccontato di Ida perché non ti fidavi di me e volevo che tu decidessi se andare avanti o meno”, replica Armando. Gianni Sperti e Tina Cipollari sostengono la tesi di Roberta, sicuri che la dama stia raccontando la verità mentre Veronica Ursida resta al suo posto non replicando alle accuse di Roberta, sicura che tra Veronica e Armando ci sia una vera relazione. “Roberta non ha mai mentito”, afferma Gianni Sperti (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

ROBERTA DI PADUA ATTACCA ARMANDO INCARNATO: DURO BOTTA E RISPOSTA

Armando Incarnato ha davvero paura di mettersi in qualcosa di serio? In molti temono che sia questo il difetto del cavaliere di Uomini e donne, lo stesso che non gli permette di trovare una donna durante questo suo percorso a trono over e lo stesso che gli ha fatto fare un passo indietro con Roberta di Padua prima e con Veronica Ursida dopo. In molti, invece, chi lo ama e lo segue da tempo, teme che il suo comportamento possa essere il risultato di una serie di sofferenze e di delusioni che lo hanno portato a non credere a chi si trova accanto e allora perché continuare se è così? Ancora una volta le anticipazioni di Uomini e donne parlano di un vero e proprio scontro tra Armando Incarnato e Roberta di Padua proprio per via di qualcosa di non detto anche se non si capisce bene se questo qualcosa esista davvero o meno.

ROBERTA DI PADUA VS ARMANDO INCARNATO A UOMINI E DONNE

In particolare, il video delle anticipazioni che potete vedere cliccando qui, mostra Roberta di Padua accusa Armando Incarnato di nascondere qualcosa: “Ora devi fare l’uomo e devi dire cosa ho fatto, dillo, io non devo nascondermi con nessuno fuori, dillo tu”. Dall’altro lato il cavaliere napoletano di Uomini e donne andrà all’attacco accusando Roberta di mentire e di voler tacere su alcune cose e poi la invita ad andare via o, almeno, di non uscire con lui: “Se sei sicura che io e Veronica siamo fidanzati di nascosto, perché continua ad uscire con me?”. La risposta? Una valle di lacrime. A quanto pare la dama non riesce a comunicare con lui e questo la riduce in lacrime, finiranno per chiarire le cose oppure no?



