ROBERTA DI PADUA, UOMINI E DONNE/ “Per Riccardo è stato tutto finto tra noi…”

Riccardo Guarnieri accusa Roberta Di Padua di aver avuto un accordo con lui per restare in trasmissione, ma Roberta non ci sta. “Quindi per te era tutto finto. Anche le lacrime che hai versato quando siamo usciti insieme dal programma erano finte?”, ribatte Roberta. “Io ti ho voluto dal primo giorno ed è questo il mio problema. Io non ho mai allungato il brodo mentre tu sei uscito con altre persone solo per allungare il brodo. Tu hai preso per il cu*o la tua famiglia perché era tutto finto per te”, aggiunge ancora Roberta. “Mi ha accusata in questi giorni di avere solo un rapporto fisico con lui”, dice ancora Roberta. “Ho semplicemente detto che volevo evitare di avere un rapporto fisico perché c’eravamo dei problemi tra noi”, chiude Riccardo (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Rissa sfiorata con Riccardo Guarnieri?

Roberta Di Padua contro Riccardo Guarnieri

Frecciatina di Roberta Di Padua a Riccardo Guarnieri dopo la fine della loro storia d’amore? Nella puntata di Uomini e Donne di ieri, Roberta ha annunciato la decisione di chiudere definitivamente la storia con Riccardo Guarnier non vedendo un futuro con lui. “Lui ce l’ha con Armando”, spiega la donna, “Se io racconto una cosa al mio fidanzato, mi aspetto che la tenga per sé. Mi ha mancato di rispetto. Racconto quest’altra cosa: dopo che Ida è rientrata in trasmissione, mi ha detto che gli sarebbe piaciuto tornare per questo motivo. Per stare qui e litigare con lei. Stava con me perché gli piacevo ma era un rapporto solo di testa”, ha detto la dama che, sui social, ha pubblicato una frase che potrebbe sembrare una frecciatina all’ex fidanzato.

Riccardo Guarnieri e Ida Platano, Uomini e Donne/ Faccia a faccia: pesanti accuse e..

Roberta Di Padua volta pagina dopo Riccardo Guarnieri?

Roberta Di Padua ha ormai chiuso il capitolo Riccardo Guarnieri. La dama è decisa a voltare pagina e, su Instagram, ha pubblicato una storia con una frase che sembra il punto di un nuovo inizio. “La mia libertà mi appartiene e nessuno può toccarla o lederla”, si legge nella storia pubblicata da Roberta. Lo stesso concetto è stato espresso da Ida Platano che, tra le sue storie, ha pubblicato la frase “viva la libertà”. Entrambe hanno ormai chiuso il capitolo Riccardo Guarnieri. Per Roberta e Ida arriverà l’amore nei prossimi mesi? Nel frattempo, le due dame, hanno mostrato solidarietà a vicenda. Tra Roberta e Ida, dunque, dopo Riccardo, nascerà l’amore?

