Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Riccardo contro Ida?

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 18 maggio

Dopo il durissimo confronto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua di ieri, la puntata di Uomini e donne di oggi dovrebbe continuare con Riccardo che, dopo aver accusato Roberta di pensare ai followers al punto da avergli chiesto di restare ancora in trasmissione, punterà il dito contro Ida Platano. Riccardo, in particolare, come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, accuserà Ida di avergli chiesto di lasciare il telefonino sul tavolo durante una sua conversazione con un’altra dama del parterre per paura che registrasse i discorsi. Guarnieri, inoltre, accuserà Ida di essersi accordata con l’altra dama sui nomi con cui uscire per poter conquistare maggiore visibilità. Stando alle anticipazioni della talpe del Vicolo delle News, pare che Ida non riuscirà a cogliere l’accusa di Riccardo. Sarà davvero così?

Rissa sfiorata tra Riccardo Guarnieri e Armando incarnato?

Protagonista della nuova puntata di Uomini e Donne dovrebbe essere anche Armando Incarnato. Dopo essersi scontrati verbalmente, Riccardo e Armando, secondo il Vicolo delle News, arriveranno quasi alle mani. Tra i due voleranno accuse e si avvicineranno pericolosamente al punto che, pare, sarà necessario l’intervento dei presenti per evitare una vera e propria rissa. La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi, dunque, porterà a galla alcune, vecchie rivalità tra cavalieri e dame. Tina Cipollari e Gianni Sperti, naturalmente, non esiteranno a commentare a puntare il dito sui protagonisti. Come si concluderà, dunque, il confronto tra Riccardo, Ida, Armando e Roberta? Guarnieri e la Di Padua decideranno di restare in trasmissione o i due lasceranno entrambi il programma? Lo scopriremo nel corso del nuovo appuntamento con il dating show di canale 5.

