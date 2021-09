Roberta Ilaria Giusti, chi è la nuova tronista Uomini e Donne/ “La morte di papà…”

Roberta Ilaria Giusti, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti è la più giovane protagonista del trono classico della stagione di Uomini e Donne che comincia oggi. 21 anni, nata e cresciuta a Roma e laureata in Lingue e letterature straniere, è la classica ragazza acqua e sapone. Senza grilli per la testa, ma con la voglia di trovare una persona con cui costruire un rapporto vero, Roberta è pronta a conquistare non solo il cuore dei suoi corteggiatori, ma anche quello del pubblico. Schietta e sincera, Roberta è una ragazza che ama la verità.

Non è orgogliosa ed è pronta a mettersi in gioco esattamente come i ragazzi che decideranno di corteggiarla. “Sono sensibile e gelosa di questo mio lato. Sono inoltre una persona puntigliosa. L’orgoglio non mi appartiene e non mi piace neanche che appartenga alle altre persone: penso che sia corretto riconoscere i propri errori“, dice.

Roberta Ilaria Giusti a caccia dell’amore

Pur essendo giovanissima, Roberta Ilaria Giusti ha dovuto affrontare già un grande dolore, la morte del padre a cui ha dedicato la tesi di laurea. “Papà l’ho perso quando avevo quattordici anni. All’inizio mi ero chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare il dolore con nessuno. Forse però ero solo troppo piccola e c’ho messo tempo per capire che dai dolori non si può sfuggire: bisogna imparare a conviverci”, aggiunge.

Ora è pronta per trovare l’amore, ma come dev’essere il ragazzo che sta cercando? La nuova tronista di Uomini e Donne svela di volerlo con un carattere forte e una personalità ben definita. Riuscirà a trovare ciò che cerca? Lo scopriremo nel corso delle varie puntate.

