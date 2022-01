Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani fidanzati dopo Uomini e Donne?/ Tutto tace…

La scelta di Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani è stata registrata da qualche settimana il pubblico di Uomini e Donne è pronto a vederla oggi, nel corso della nuova puntata del dating show di canale 5. Una scelta molto attesa quella di Roberta che, per mesi, si è divisa tra Samuele e Luca Salatino che, dopo la delusione di non essere la scelta, si è consolato con il trono. Samuele e Roberta hanno così lasciato insieme lo studio del programma di Maria De Filippi per cominciare insieme un percorso comune di vita.

Entrambi desiderosi di costruire una storia seria e importante, sono pronti a viversi totalmente dopo essersi conosciuti e innamorati sotto le telecamere. Tra loro, dunque, è nato il vero amore come quello che, nelle precedenti stagioni del dating show di canale 5, ha travolto altri protagonisti?

Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani: Capodanno insieme?

Dopo settimane dalla scelta a Uomini e Donne, Roberta Ilaria Giusti e Samuele Carniani non hanno ancora rilasciato dichiarazioni. Nessuna foto di coppia per i fans che attendono con andia di capire cosa sia accaduto dopo la scelta. Sui social di entrambi, tutto tace in merito al loro rapporto. Tuttavia, a Capodanno, i follower più attenti hanno notato che, in alcune storie pubblicate da Andrea Nicole, Roberta indossava la giacca di Samuele. Gli indizi, dunque, inducono a pensare che i due non solo siano felicemente fidanzati, ma abbiano anche trascorso il Capodanno insieme.

Per scoprire la verità, tuttavia, basterà aspettare ancora qualche ora. Dopo la messa in onda della puntata della scelta, infatti, arriveranno le prime foto di coppia e, soprattutto, le prime dichiarazioni da innamorati di Roberta e Samuele.

