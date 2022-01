Luca Salatino è la scelta di Roberta Ilaria Giusti?/ Uomini e Donne: “Nel cuore…”

Luca Salatino è la scelta di Roberta Ilaria Giusti? Il corteggiatore di Uomini e Donne, dopo essersi messo in gioco e aver mostrato i propri sentimenti alla tronista e al pubblico del dating show di canale 5, è pronto ad ascoltare la scelta finale di Roberta che, pur avendo provato un forte interesse per lui, non ha mai chiuso le porte a Samuele Carniani con cui si è lasciata sempre più andare. Prima di scoprire la scelta di Roberta, Luca ha rilasciato un’intervista a WittyTv confessando di essere abbastanza nervoso ed emozionato in vista dell’ultimo capitolo della sua avventura da corteggiatore.

“Sono molto emotivo. Sono un ragazzo che non dorme e che pensa. Da una parte vorrei essere un ragazzo che non pensa, ma il bello di vivere è provare emozioni belle e brutte. Il nostro percorso è stato particolare. Ci siamo capiti dentro, ma forse, realmente, non ci siamo ancora capiti. Ad una persona come lei piace un uomo deciso. Io mi ritengo un uomo e, forse, potrebbe spaventarla. Qualsiasi sia la sua scelta, la porterò sempre nel cuore”, spiega Luca.

Luca Salatino, l’avventura a Uomini e Donne continua

A differenza di Samuele Carniani, Luca Salatino non ha mai dichiarato di essersi innamorato di Roberta Ilaria Giusti. Tuttavia, nell’ultima intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, ha spiegato di vedersi come coppia in futuro con la tronista. Il desiderio di Luca, infatti, sarebbe quello di “andare a cena fuori come una coppia qualunque”.

Un desiderio che, tuttavia, Luca non potrà realizzare. Nonostante i pronostici favorevoli e la maggior parte del pubblico dalla sua parte, Luca non sarà la scelta di Roberta che, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, gli preferirà Samuele. Dopo la delusione, però, il corteggiatore riceverà una gradita sorpresa con l’offerta del trono.

