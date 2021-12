Roberta Ilaria Giusti, la confessione prima della scelta/ A Uomini e Donne…

Uomini e Donne, anticipazioni e news 29 dicembre

Uomini e Donne è in pausa per le festività natalizie e tornerà in onda solo a gennaio. La seconda parte della stagione del programma di Maria De Filippi si aprirà con la scelta di Roberta Ilaria Giusti. La registrazione della scelta della tronista è già avvenuta, ma la puntata non è stata ancora trasmessa. Roberta ha scelto tra Samuele e Luca l’uomo che ha conquistato il suo cuore e, in vista della messa in onda del momento fatidico, Roberta ha raccontato le emozioni che le provoca il periodo natalizio in un’intervista rilasciata al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

“Il regalo più bello? Quando avevo quattro o cinque anni mi hanno regalato una cucina giocattolo che mi litigavo con mio cugino ed esiste addirittura un video, fatto da mio padre, che immortala questa lite e che è divertentissimo” ha confessato la tronista di Uomini e Donne “…con le mie sorelle ci vediamo sempre il cartone animato Anastasia e insieme cantiamo a squarciagola tutte le canzoni che ne fanno parte”.

Roberta Ilaria Giusti: primo Natale con Samuele?

“In famiglia i regali ce li chiediamo a vicenda, in base a ciò che ci serve e quest’anno probabilmente Babbo Natale mi porterà l’ennesimo paio di scarpe (ride). Ciò che però – da credente – a livello personale reputo il regalo più bello è quello di vedere riunita tutta la mia famiglia in serenità per Natale, visto che abitiamo distanti”, ha aggiunto ancora Roberta.

Confessioni che arrivano dopo la scelta a Uomini e Donne. Come fanno sapere le varie anticipazioni del web, infatti, Roberta ha scelto Samuele preferendolo a Luca. Per la tronista, dunque, è stato un Natale ricco d’amore? Per scoprirlo non ci resta che aspettare il ritorno di Uomini e donne. Solo con la messa in onda della scelta, infatti, Roberta potrà tornare anche sui social.

