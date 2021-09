Roberta Ilaria Giusti, nuova tronista Uomini e Donne/ “Voglio un ragazzo paziente”

Roberta Ilaria Giusti, bella, giovane, intelligente e che non ha paura del giudizio degli altri, comincia ufficialmente oggi la sua avventura sul trono di Uomini e Donne. Accanto alla collega Andrea Nicole, dopo essersi presentata al pubblico e aver raccontato la sua storia, conoscerà i suoi pretendenti scegliendo i ragazzi con cui fare le prime esterne. Per Roberta, l’avventura nel programma di Maria De Filippi rappresenta un’occasione importante per trovare un ragazzo che sappia apprezzare tutte le sfaccettature del suo carattere.

Isabella Ricci, Uomini e Donne/ Lite con Biagio: "Abbiamo trascorso momenti..."

Roberta, pur avendo solo 21 anni, ha un carattere forte che le ha permesso di rialzarsi dopo diversi momenti difficili come quello che ha dovuto affrontare quando, a soli 14 anni, perse il padre. Con tanti sacrifici, è riuscita a realizzare alcuni dei suoi sogni ed ora spera di poter trovare anche l’amore.

Roberta Ilaria Giusti, nuova tronista Uomini e Donne: il sogno di un grande amore

Della vita privata di Roberta Ilaria Giusti non si conoscono molti dettagli. Non si sa, infatti, se la tronista si sia innamorata in passato e se abbia avuto una storia importante. Tuttavia, nel video di presentazione, la tronista ha svelato cosa cerca in un uomo.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Graziano conquistato da lei: "Sei bellissima"

“Vorrei un ragazzo che mi concedesse il lusso di essere vulnerabile. Un ragazzo con una forte personalità, con carattere riconoscibile ma anche con tanta pazienza“, ha detto la tronista che spera di poter trovare il suo principe azzurro. Ci riuscirà? Lo scopriremo nel corso della stagione.

LEGGI ANCHE:

Andrea Nicole, nuova tronista di Uomini e Donne/ "Cerco un uomo comprensivo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA