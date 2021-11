Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Samuele emoziona, Luca chiede scusa

Roberta Ilaria Giusti continua a conoscere Luca e Samuele. Dopo aver dedicato molto tempo al primo, nelle ultime settimane, la tronista di Uomini e Donne sta uscendo sempre più spesso con Samuele il quale, in esterna, non solo ha ribadito di essersi innamorato, ma ha raccontato a Roberta una parte importante della sua vita parlandogli dei suoi genitori.

“Ti voglio parlare della mia famiglia. Parto dal babbo perchè è la figura che mi è sempre manacata. Lui è stato un tossicodipendente. Fortunatamente, dalla mia nascita, è cambiato perchè mamma gli disse che per crescermi doveva riprendere in mano la sua vita. Mamma, invece, è la donna della mia vita”, dice Samuele. “Mi sono innamorato di te perchè mi sai ascoltare, mi sai capire e ti voglio come fidanzata”, dice ancora Samuele.

Le scuse di Luca a Samuele: Roberta Ilaria Giusti sorpresa

Le emozioni sincere di Samuele, nello studio di Uomini e Donne, colpiscono anche Luca che mette da parte la rivalità chiedendo scusa al rivale per aver dubitato del suo interesse per Roberta Ilaria Giusti. “Ti avevo dato del costruito perchè mi era arrivata una foto della tua precedente esperienza a Uomini e Donne e quindi ho pensato che volevi solo provarci“, dice Luca.

“Da quello che vedo, però, le tue emozioni sono vere e volevo chiederti scusa. Vedo che ti emozioni e parli della famiglia quindi ti chiedo scusa”, conclude Luca le cui scuse vengono accettate da Samuele. Le parole di Luca sorprendono piacevolmente anche Roberta.

