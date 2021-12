Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Samuele o Luca? Giulia De Lellis sentenzia

La scelta di Roberta Ilaria Giusti si avvicina e la tronista sta provando a condividere momenti importanti con Samuele e Luca per i quali prova un sentimento importante. Nella puntata di Uomini e Donne in onda il 6 dicembre, dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro che ha rifiutato di concedere l’esclusiva alla signora Bernarda, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio Roberta per un confronto con Samuele e Luca. La tronista ha fatto un’esterna con entrambi regalando momenti speciali sia a Samuele che a Luca.

Samuele ha avuto così il piacere di poter vedere la casa in cui Roberta è cresciuta. “Mi fa un effetto strano averti qui. Questa è la casa in cui sono cresciuta e dove la famiglia si riunisce per Natale”, afferma la tronista. Tra i due si percepisce feeling e complicità fino al bacio finale. Subito dopo, Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna con Luca. Roberta è andata a prendere Luca e i due, su una panchina, hanno dato vita ad un bacio passionale.

Roberta Ilaria Giusti verso la scelta: l’opinione di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis che, a Uomini e Donne ha vissuto la favola che oggi è finita, dopo aver visto l’esterna che Roberta ha fatto con Luca e Samuele, ha espresso la propria opinione su chi sarà la scelta. Notando l’atteggiamento di Roberta, secondo la De Lellis, la scelta di Roberta potrebbe essere Samuele.

La signora Nadia del trono over, invece, ha espresso il parere opposto. Secondo la dama, il sentimento che c’è tra Roberta e Luca è molto più forte e punta su di lui come probabile scelta della Giusti.

