Roberta Ilaria Giusti, Uomini e Donne/ Seconda esterna con Luca, lo chef-pugile…

Tra i protagonisti della nuova puntata di Uomini e Donne in onda oggi, alle 14.45 su canale 5, oltre ai cavalieri e alle dame del trono over tra i quali spicca Armando Incarnato, dovrebbe esserci anche la tronista Roberta Ilaria Giusti. Se la puntata di ieri è stata ampiamente dedicata ad Andrea Nicole e alla sua conoscenza con Ciprian, nella puntata di oggi, al centro dello studio, dovrebbe accomodarsi proprio Roberta Ilaria.

La giovane tronista è entrata in punta di piedi nello studio del dating show di canale 5 e, lentamente, sta provando a conoscere i corteggiatori che, dopo aver partecipato all’appuntamento al buio, si sono dichiarati per lei. Tra i tanti ragazzi, Roberta è stata conquistata da Luca, lo chef-pugile con cui ha già fatto un’esterna.

Roberta Ilaria Giusti, Luca è il suo preferito?

Il percorso di Roberta Ilaria Giusti sul trono di Uomini e Donne è appena cominciato. Per fare una scelta sicura, la tronista conoscerà diversi corteggiatori anche se, per il momento, pare che il suo preferito sia Luca. Dopo aver chattato con altri corteggiatori, infatti, Roberta uscirà nuovamente in esterna con Luca.

Tra i due scatterà il colpo di fulmine? Dopo le emozioni che hanno regalato Andrea Nicole e Ciprian, il pubblico vivrà anche quelle di Roberta e Luca? Il trono classico, rispetto al trono over, non è ancora entrato nel vivo, ma le emozioni, per il momento, sono già diverse.

