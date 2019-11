Roberta Maria Zacchero/ Inizia il flirt con Samuele… (Il Collegio 4)

L’alunna Roberta Maria Zacchero è arrivata alla quarta puntata de Il Collegio 4 con successo. L’inizio di questo episodio è stato abbastanza teso. Gli allievi erano scossi per la possibile espulsione di Claudia. Roberta in classe ha consolato Asia, la migliore amica di Claudia che piangeva disperata da ore. Non è mancato un commento severo da parte di Roberta che ha sottolineato in ogni caso come Claudia, a differenza sua, non sappia riconoscere e rispettare i limiti e si trovi ogni volta in queste situazioni. Alla fine Claudia rimane nella scuola ma le sorprese non sono finite. Nel collegio arriva una nuova professoressa, la supplente del Prof. Maggi, che cattura subito l’attenzione degli alunni maschi con la sua bellezza. Alla lezione di geometria la musica cambia completamente e Roberta critica la professoressa che parla lentamente scandendo una per una le parole.

Il Collegio 4 iniziano a scoppiare amori: tra Roberta Zacchero e Samuele nasce del tenero

Molto presto la lite orchestrata tra Alex e Andrea interrompe la lezione. Così la giornata prosegue con la lezione sul nucleare dove Roberta si innervosisce con Mario che gioca a fare il primo della classe e secondo Roberta è molto pieno di sé. Dopo Roberta Zacchero e gli altri chiamano casa usando un telefono vintage. Nel collegio iniziano a scoppiare anche gli amori e tra Roberta e Samuele nasce del tenero. Inizia la giornata dello studente e Roberta e gli altri vanno al parco faunistico in cui vengono suddivisi in due squadre che dovranno riprendere gli animali. Tra Roberta e Mario scoppia la tensione quando lui inizia a dilungarsi a spiegare le tartarughe. Al rientro dalla gita Roberta critica Chiara e sostiene che non le piaccia Andrea ma Alex. Poi arriva il momento di festeggiare la giornata dello studente e Roberta si dice contenta di fare attività creative per disegnare cartelloni sulla pace. Subito dopo Andrea e Alex vengono espulsi e Roberta si trova a consolare una Chiara sconvolta. Subito dopo gli studenti decidono di far sentire la propria voce al Preside. Roberta si alza insieme agli altri e il suo obbiettivo è chiedere un’assemblea anche se la classe non è molto concorde su cosa fare. Il giorno dopo arriva nel collegio un nuovo personaggio, l’ispettore. Roberta viene convocata dall’ispettore a cui comunica che per lei il collegio è molto noiosa.

Roberta Maria Zacchero, Il Collegio 4: un’alunna modello…

Roberta Maria Zacchero è un’alunna modello all’interno de Il Collegio 4 e ha i requisiti per arrivare alla fine di questa esperienza. Quando gli altri alunni vogliono fare un’occupazione della scuola Roberta non è contenta e cerca di dissuaderla. All’inizio dell’esperienza nel programma lei era l’alunna ribelle. Dopo 3 puntate nel Collegio le cose sembrano cambiate e Roberta sembra più tranquilla. Come rappresentante di classe si alza insieme a George per rappresentare la classe arrabbiata per l’espulsione di Alex e Andrea. Clicca qui per il video della sua backstory



