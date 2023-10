Roberta Morise al settimo cielo, la sorella Mariana è diventata mamma/ La tenera dedica su Instagram

Roberta Morise è diventata zia: il commovente post su Instagram

Roberta Morise ha condiviso una delle gioie più grandi di questo ultimo periodo, per lei carico di attesa e di emozione per un lieto arrivo in famiglia. La conduttrice e showgirl è infatti diventata zia: sua sorella, Mariana, ha infatti dato alla luce un bebè questa mattina. L’annuncio è arrivato attraverso un dolcissimo post condiviso dalla Morise sul proprio profilo Instagram, con tanto di alcuni scatti che ritraggono tutta la gioia del momento: dalla foto di coppia dei due neo genitori, sino all’abbraccio alla sorella.

Roberta Morise: "Passione per il canto trasmessa da papà"/ "Lucio Dalla? Conoscerlo fu un'emozione unica"

A corredo del carosello di fotografie social è stata condivisa anche una breve dedica: “Ciao Mimì. h 9.40. Ti aspettavamo da sempre“, con un cuore e un ringraziamento alla dottoressa che ha assistito la sorella. Il post Instagram è stato presto inondato di messaggi di congratulazioni e affetto da parte dei fan per il lieto evento, che ha donato alla famiglia di Roberta Morise tantissima felicità.

Tale e Quale Show: Roberta Morise al fianco di Carlo Conti?/ L'indiscrezione sulla moglie

Roberto Morise, il successo in tv e l’ipotesi Tale e quale show vociferata in estate

È un momento di grande felicità, dunque, nella vita di Roberta Morise. La conduttrice e showgirl, oltre al lieto evento in famiglia, è anche reduce da un’ottima stagione televisiva alla guida di Camper in viaggio, il rotocalco culinario estivo di Rai1 che ha portato i telespettatori in giro per tutta Italia. Inoltre, il suo nome era stato addirittura accostato, nel corso dei mesi estivi, ad una possibile partecipazione alla nuova edizione di Tale e quale show.

Sarebbe stato, oltre ad una nuova esperienza televisiva per lei, anche un ritorno al fianco di Carlo Conti, suo storico ex. Alla fine, però, i rumors e le indiscrezioni si sono confermate tali e la conduttrice non ha preso parte al cast dello show di Rai1.

Roberta Morise/ "Storia con Giulio Fratini importante, ma finita peggio delle altre"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)













© RIPRODUZIONE RISERVATA