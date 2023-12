Roberta Morise è incinta, arriva la conferma/ Pizzicata dai paparazzi con il pancione a Milano

Roberta Morise in dolce attesa: le foto in giro per Milano confermano tutto

Roberta Morise è incinta dello chef Enrico Bartolini; il settimanale Diva e Donna ha confermato i rumor degli ultimi giorni, pubblicando le immagini in esclusiva della conduttrice con il pancione in giro per Milano. Un vestito che disegna le dolci curve della gravidanza, così la conduttrice ha deciso di fare le sue prime compere con il pancione.

Sembra, dunque, confermarsi lo scoop del settimanale Chi che ipotizzava tutto questo. Sembra che la coppia, la cui relazione è stata ufficializzata alcune settimane fa, stia andando a gonfie vele tanto da decidere di allargare la famiglia. La coppia non ha ancora parlato esplicitamente della gravidanza, ma alcuni dettagli potrebbero emergere già nelle prossime settimane.

Enrico Bartolini racconta il primo incontro con Roberta Morise: le sue parole

Lo chef, nel corso di un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, ha raccontato come ha conosciuto Roberta Morise: “Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ha fatto tutto lei. Non sono abituato a una personalità così, e devo dire che mi diverte da matti. Alimenta un coinvolgimento emotivo insolito, unico”. E ancora: “Sono di nuovo innamorato, per fortuna.”

E ancora: “Mi auguro sia l’ultima esperienza che faccio. Avere un riferimento nella società di oggi sembra impossibile, se lo trovi vuol dire tanto. Chi mi conosce dice che è inspiegabile: nessuno pensava mi potesse accadere una cosa del genere. Però l’amore è una magia. E io negli anni ho capito che se ci si ferma al solito schema, se si cercano persone fatte sempre nello stesso modo per avere sempre lo stesso tipo di relazione in cui sei tu al comando, poi alla fine è inevitabile fare gli stessi errori. E distruggere tutto. Con Roberta sto provando a interrompere questo circolo“.

