Roberta Morise è incinta del compagno Enrico/ “L’annuncio: “E’ un maschio, si chiamerà Giammaria”

Roberta Morise, ospite a La volta buona, ha annunciato di essere incinta del compagno Enrico Bartolini: “La scorsa ospitata ero già incinta, stavo anche male” ironizza l’attrice. Caterino Balivo ha chiesto poi all’ospite cosa si aspetta dal suo fidanzato nel ruolo di padre.

“E’ stato tutto tanto veloce, ma sono tanto felice però. Viviamo giorno dopo giorno delle sensazioni bellissime. Io non avevo in progetto di diventare mamma subito, anche se mi piaceva l’idea, ma non ci pensavo. Lui è il saggio della coppia – afferma l’attrice sul compagno – Siamo tanto diversi, siamo l’opposto caratterialmente, il giorno e la notte: io vado a 3000 e lui è super pacato, lui è riflessivo e io sono impulsiva“. La conduttrice ha anche rivelato in diretta il sesso del bambino: “Se è femmina la chiamiamo Mimì, se maschio Giammaria“. La coppia avrà un maschietto in primavera!

Roberta Morise parla del compagno Enrico: “Sarà un buon papà”

Roberta Morise, ospite a La volta buona, ha rivelato di essere in dolce attesa del compagno Enrico che è certa sarà un papà esemplare: “Stiamo insieme da poco ma ci siamo sentiti subito così affini. Lui è proprio l’anima gemella. Io ho avuto la fortuna di avere un buon papà. Enrico è già papà di tre meravigliosi bambini, non ho dubbi che sarà un buon padre; credo di essersi innamorata prima di questa cosa di lui. ”

E ancora: “L’amore che lui dimostra ai suoi figli è lo stesso che mio papà dimostrava a me“. L’attrice parla poi della morte del padre: “Io non sono mai andata al cimitero, non riesco. Per me lui non è lì. Sono ritornata dopo tanti anni perchè avevo bisogno di raccontarlo a lui anche se non era lì, però avevo bisogno di raccontargli quello che ho sempre desiderato e che si è avverato“.

