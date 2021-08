Roberta, nuova tronista di Uomini e Donne/ Chi è? “Cerco un uomo con personalità”

Si chiama Roberta ed è la quarta tronista presentata nello studio di Uomini e Donne nel corso della prima registrazione della nuova edizione. La giovane ha 21 anni ed è di Roma. In un video di presentazione, mostrato in studio e pubblicato anche sui vari canali online dedicati al programma, si descrive come una ragazza “molto schietta, sincera e limpida. – ammette inoltre di essere – molto puntigliosa, peso i gesti e le parole e non lascio mai nulla al caso. Sono sensibile e gelosa di questo mio lato. Non temo il giudizio della gente e chi mi conosce veramente sa che persona sono.”

Roberta racconta di non essere una ragazza orgogliosa e di non apprezzare questa caratteristica in generale anche negli altri, “Perché ritengo che la capacità di riconoscere i propri sbagli e chiedere scusa sia una forma di forza e di intelligenza e non di debolezza”. motiva nel filmato di presentazione.

Roberta, nuova tronista di Uomini e Donne: “Ho perso mio padre a 14 anni”

Per Roberta è la famiglia la parte più importante della sua vita. La nuova tronista di Uomini e Donne racconta di avere al suo fianco sua madre e le sue due sorelle ma di aver perso suo padre quando aveva 14 anni: “all’inizio mi sono chiusa in me stessa e non riuscivo ad affrontare questo dolore con nessuno, forse ero solo troppo piccola e ci ho messo del tempo per capire che dal dolore non possiamo sfuggire ma possiamo solo imparare a conviverci per tutta la vita.”

A Uomini e Donne cerca un uomo che abbia una forte personalità: “Ho bisogno di potermi fidare, cerco un uomo dalla personalità riconoscibile, non mi piacciono gli sciami. Ci vuole tanta santa pazienza con me. Non mi piacciono i ragazzi narcisisti e troppo presi da se stessi”, ha raccontato la tronista.

