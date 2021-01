Roberta Termali, ex moglie Walter Zenga e mamma di Andrea/ “I miei figli soffrono”

Roberta Termali è l’ex moglie di Walter Zenga, nonché mamma di Nicolò e Andrea, quest’ultimo concorrente al Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore la seconda moglie dello storico portiere dell’Inter è tornata a parlare sulle colonne del settimanale “Chi”, dove ha sottolineato di non avere più contatti da anni con l’ex marito, che recentemente è stato accusato dai figli Andrea e Nicolò di non essere stato un padre presente.

“Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’ – ha esordito Roberta Termali –. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c’è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati. Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Il padre, il loro padre, non c’era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri”.

ROBERTA TERMALI: “I MIEI FIGLI SOFFRONO”

Roberta Termali, sulle colonne di “Chi”, ha voluto dunque precisare che, pur non essendo sua intenzione scavare nel passato e parlare di ciò che appartiene davvero a un’altra vita (ma che continua ad avere ripercussioni sulla quotidianità odierna, ndr), non può esimersi dal suo ruolo di mamma, che difende sempre e comunque i propri figli. “Spero che il mio punto di vista sia chiaro. Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”. Una sofferenza che Nicolò e Andrea Zenga in queste settimane hanno palesemente esternato non soltanto al Grande Fratello Vip, ma anche nelle trasmissioni di Barbara D’Urso (nel caso di Nicolò), sottolineando come sia stato difficile per loro crescere senza la presenza di un padre, che ancor oggi parrebbe non essere troppo presente nelle loro vite: “Da madre – ha concluso Roberta Termali con una frecciata al vetriolo al suo ex marito –, non posso dire altro che ‘guai a chi fa soffrire i miei figli’! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.



