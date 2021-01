Roberta Termali, ex moglie Zenga: “Gf Vip? Tritacarne emotivo”/ “Mi piacerebbe…”

Roberta Termali, ex moglie di Walter Zenga e mamma di Andrea, attuale concorrente del Grande Fratello Vip e Nicolò, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di FQMagazine tra carriera e vita privata. Dopo aver debuttato nel mondo dello spettacolo, aveva una carriera in ascesa, ma l’incontro con Walter Zenga, il folle amore provato per lui, hanno spinto Roberta a mettere la propria vita privata davanti alla carriera. La Termali che è stata tra le prime donne a parlare di calcio in tv ha dedicato la propria vita ai figli Nicolò e Andrea che ha incontrato il padre nella casa di Cinecittà. Un amore importante quello tra la Termali e Zenga che, non ha influenzato la carriera di Roberta.

“Non l’ha influenzata né nel bene né nel male. Io ero per tutti la Robertina fresca e pulita, la brava ragazza. Lui aveva lasciato la moglie per me ma il pubblico capì: avevo 23 anni e mi ero lasciata travolgere dai sentimenti. Mi ero innamorata dell’uomo, non del campione”, ha dichiarato Roberta che sta assistendo da lontano all’avventura del figlio nella casa del GF Vip.

Roberta Termali: “Il Grande Fratello Vip? Mi piacerebbe farmi conoscere per ciò che sono”

Nella casa del Grande Fratello Vip, Andrea Zenga si sta facendo conoscere per la sua educazione e semplicità tirando fuori anche i suoi ricordi più dolorosi, ma Roberta Termali, in futuro, parteciperebbe al reality? A FQ Magazine, immaginando in futuro un suo ritorno in tv, la Termali non ha escluso di poter varcare la famosa porta rossa come concorrente. “Ci dovrei pensare bene perché è un tritacarne emotivo, ma mi piacerebbe avere la possibilità di farmi conoscere per ciò che sono“, ha spiegato. C’è, tuttavia, un reality a cui non parteciperebbe mai: “Di sicuro non andrei all’Isola dei Famosi, per la quale in passato mi hanno contattata due volte: è troppo estrema come esperienza, ma non me la sono sentita”. Infine, svela il nome del programma a cui direbbe subito sì: “Il mio grande sogno in realtà è Ballando con le stelle”, conclude.



