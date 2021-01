Grande Fratello Vip 2020, finalista e pagelle/ Walter Zenga nella bufera, Pretelli vola in finale

Le pagelle della 35esima puntata del Grande Fratello Vip 2020

Puntata ricca di ingressi e sorprese la 35esima del Grande Fratello Vip 5. Un emozionato Alfonso Signorini, in attesa di far incontrare Andrea Zenga e suo padre Walter in diretta Tv, ha dato il via allo show con il ‘tradimento’ di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ai danni di Tommaso Zorzi, unico momento in cui è effettivamente spiccato questa sera Zorzi, così come la Salemi. L’influencer, tuttavia, avanza motivazioni come sempre valide e ben argomentate contro le giustificazioni della Salemi. VOTO 7 per lui, VOTO 6 per la Salemi. Dopo quest’inizio burrascoso, seguito poi da un leggero battibecco tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, arriva il momento di una delle emozioni più forti (se non proprio la più forte) della serata: l’ingresso di Walter Zenga e l’incontro con suo figlio Andrea.

Walter Zenga a confronto col figlio: polemiche e lacrime

Quello tra Walter Zenga e suo figlio Andrea è un confronto tanto atteso ma a tratti deludente per il pubblico, soprattutto per l’incipit dell’allenatore verso suo figlio che tante polemiche ha scatenato. Walter si lascia andare ma non troppo e rimane essenzialmente freddo. VOTO 5. Se di fronte a suo padre cerca di mantenersi distaccato, quasi senza riuscire a guardarlo negli occhi per non cedere all’emozione, una volta salutatolo, Andrea scoppia in lacrime, mostrando quella parte di se spesso nascosta gelosamente. Un’emozione che è riuscita a toccare l’intero pubblico del Grande Fratello Vip. VOTO 8. Momento divertente ma senza lode quello del confronto tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta per il caso Alain Delon. La gieffina, in particolare, ha accolto l’ospite col sorriso ma l’ha poi salutata con una stoccata. VOTO 6,5. Due momenti toccanti sul finale: quello di Andrea Zelletta e suo nonno (VOTO 7), e il confronto di Adua con sua sorella sulla questione Giuliano (VOTO 7,5 per Francesca Cannavò.)

Secondo finalista e nominati della 35esima puntata

Concludiamo con la proclamazione del secondo finalista, avvenuta in studio. Signorini ha incoronato Pierpaolo Pretelli secondo finalista di questa edizione. Dunque, sul finale, sono arrivate le nomination. Questa settimana al televoto sono finiti: Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, Samantha De Grenet e Carlotta Dell’Isola. Ricordiamo che la prossima puntata del Grande Fratello Vip 5 andrà in onda lunedì 1 febbraio.



