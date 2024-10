Roberta Volponi è Martina Tommasi in Don Matteo 14: nipote del maresciallo Cecchini e in rotta con padre e nonno

Nella prima puntata di Don Matteo 14 accanto ai volti storici della serie ci saranno ben quattro new entry ed un graditissimo ritorno di un personaggio: Martina Tommasi, figlia del Capitano Giulio Tommasi (Simone Montedoro) e Patrizia Cecchini (Pamela Saino) e dunque nipote del Maresciallo Cecchini, Nino Frassica. Vista nelle precedenti stagioni da bambina adesso è un’adolescente ed a impersonare Martina Tommasi è l’attrice Roberta Volponi.

Chi è e fidanzato di Federica Sabatini, Giulia Mezzanotte in Don Matteo 14/ Voci flirt con Teodoro Giambanco

Martina Tommasi (Roberta Volponi) da bambina ha abbandonato Spoleto con il padre Giulio Tommasi e la nuova compagna di lui. Ha perso la madre Patrizi da piccolissima in un tragico incidente stradale ed anche la nonna Caterina (Caterina Sylos Labini) in Don Matteo 12. La nipote del Maresciallo Cecchini non sarà più la bambina allegra e vivace che era un tempo ma un’adolescente chiusa e arrabbiata con tutti. Il padre inoltre, insoddisfatto e preoccupato dei suoi problemi a scuola ha deciso di mandare la nipote dal nonno. L’arrivo della sedicenne, però, sarà causa di preoccupazioni per il personaggio interpretato da Nino Frassica.

Chi è Eugenio Mastrandrea, nuovo Capitano Diego Martini di Don Matteo 14/ Ritorno di fiamma con PM Vittoria?

Chi è e fidanzato di Roberta Volponi, Martina Tommasi in Don Matteo 14: massimo riserbo sulla vita privata

In più di vent’anni e quattordici stagioni di Don Matteo, sono stati tantissimi i personaggi che si sono susseguiti nelle trame a cominciare dal protagonista assoluto Terence Hill, il Don Matteo del titolo. Per altri, invece, cambiano gli attori quando crescono, è il caso del personaggio di Martina Tommasi, che ha il volto di Roberta Volponi. In una recente intervista rilasciata a TvBlog Nino Frassica a tal proposito ha ammesso: “In fondo raccontiamo la vita: c’è chi va e chi viene. Poi ci sono gli interpreti che sono sul set da tempo. Io sono presente dalla prima stagione.”

Don Matteo 14, Francesco Baffo interpreta Bartolomeo Bart Bonacina/ Raoul Bova commuove: "Insegnerà molto"

Per quanto riguarda, invece, Roberta Volponi sulla giovanissima attrice non si hanno molte informazioni. La sua vita privata è estremamente riservata mentre per quanto riguarda la sua carriera nonostante l’età ha già recitato in molti film di successo come Bentornato Presidente con Claudio Bisio e Volevo un figlio maschio con Enrico Brignano. Ha avuto un piccolo ruolo anche nella fiction Blanca, con protagonista Maria Chiara Giannetta.