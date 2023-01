Roberto Alessi: “Briatore e Barbara D’Urso coppia? Si stanno conoscendo”/ Incontro e scoop: “A lui piace e…”

Barbara D’Urso e Flavio Briatore insieme? Il direttore di Novella 2000 fa chiarezza: “Diciamo che lui…”

La possibile accoppiata formata da Barbara D’Urso e Flavio Briatore, ha acceso il gossip. Non potrebbe essere altrimenti, visto che lui è uno degli imprenditori italiani più conosciuti al mondo, mentre lei una presentatrice di primissima fascia, seguita e apprezzata da milioni di telespettatori. Cosa c’è realmente, quindi, dietro i rumors su Barbara D’Urso e Flavio Briatore? A fare il punto della situazione ci ha pensato direttamente Roberto Alessi, con nuovi dettagli che arricchiscono la vicenda. “Si stanno frequentando e non sono usciti a cena solo una volta”, ha assicurato il giornalista sulle pagine di Novella 2000. “Diciamo che lui l’ha invitata, lei ha accettato l’invito e si sono rivisti. Si stanno conoscendo meglio, perché già si conoscevano…”, ha proseguito il re del gossip.

In molti – a quanto pare – li vedrebbero bene insieme. C’è chi li definisce perfetti e chi ritiene che lui sarebbe la donna perfetta per lui. E viceversa. “Se a lui piace? Certo, e non è difficile da crederlo, basta guardarla e sentirla parlare, ma diamo tempo al tempo”, ha proseguito il giornalista. “E a lei? Speriamo”.

Barbara D’Urso-Flavio Briatore, una coppia che piace al pubblico e ai loro amici: “Lei sarebbe ideale per lui…”

Le voci si rincorrono, quindi. Il gossip su Barbara D’Urso e Flavio Briatore impazza coi rispettivi fan che sognano ad occhi aperti. Come dicevamo, Roberto Alessi ha voluto indagare sulla questione, andando fino in fondo. E pare proprio che alcuni amici, vicini ai due vip, avrebbero caldeggiato i sospetti del giornalista. “Barbara d’Urso e Flavio Briatore si stanno frequentando e non sono usciti a cena una sola volta”, avrebbero riferito al re del gossip.

Se solo amicizia o qualcosa di più non è dato sapere, ma la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Flavio Briatore si starebbero frequentando da tempo e non sarebbero usciti insieme una sola volta. Ad ogni modo le fonti del giornalista, che hanno deciso di restare anonime, avrebbero aggiunto che “lei sarebbe la donna ideale per lui perché bella, di successo, con una sua strada professionale ben definita, una che di certo non si fa abbagliare da Flavio”.











