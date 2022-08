Roberto Alessi: “Fui vittima di body shaming”/ “Pesavo 15kg in meno, ero a disagio”

Roberto Alessi, giornalista e Direttore di Novella 2000, ospite oggi negli studi del programma di Canale 5 Morning News. Si parla di Body shame e a riguardo ha spiegato: “Il problema c’è, io sono stato vittima perchè ero 15 kg in meno rispetto ad ora, e non ti dico le parole che mi dicevano, mi dicevano mezza e non ti dico il resto della parola, mi sentivo sempre a disagio, allora io sono andato in palestra mettendo su sette kg in fretta e mangiando cose oscene tipo mezzo chilo di tacchino senza sale. Una cosa diversa è il body positivity. Vanessa Incontrada ha fatto la modella, era una bellissima donna in sovrappeso ed è il medico che lo stabilisce, nel momento in cui si supera una certa soglia di grasso c’è un rischio di malattie cardiovascolari gravi che costa a tutta la comunità nonchè il dolore per le famiglie. Gli insulti non solo sui social ma anche colleghi che hanno fatto delle osservazioni sul fatto che sia un po’ fiorita sul peso è una cosa abbastanza forte, è molto forte anche per una donna che è partita come una modella e che è ancora una bellissima donna. Se ti incontro fra un paio d’anni Simona – dice rivolgendosi alla padrona di casa – e sei sempre bellissima ma magari hai messo su 10 kg ti dico che sei sempre bellissima ma qualche chilo dovresti perderlo, questo non è body shame”.

Quindi Roberto Alessi ha proseguito sullo stesso argomento: “Sui social c’è il piacere di presentarsi al meglio, uno presenta al meglio se stesso e i filtri vengono usati per questo e io li trovo terrificanti. Questa copertina di Vanity Fair di Vanessa Incontrada – ha proseguito Roberto Alessi riferendosi alla famosa cover dell’artista spagnola – ma qui che ho l’occhio vi sono almeno 3 o 4 ore di fotoritocco, qui c’è ascella, schiena, addome”.

ROBERTO ALESSI E I GOSSIP ESTIVI: DA AMENDOLA A MICHELLE HUNZIKER

Si parla poi del gossip dell’estate e della presunta rottura fra Amendola e la storica moglie Francesca Neri: “Nessuno dei due ha confermato – ha detto Roberto Alessi – c’è il silenzio più totale. Tutto è partito così: Amendola era in un ristorante con il figlio, sono arrivate delle fan, hanno chiesto dei selfie, lui li ha fatti e da lì è esploso il caso : è uscito con il figlio e non c’era Francesca Neri. È esploso il caso essendo lui popolarissimo, ma non metterei la parola fine per adesso”.

Su Michelle Hunziker e il suo nuovo fidanzato, Roberto Alessi spiega: “Quella di Michelle è una storia bellissima, io ogni tanto la sento e per lei il suo obiettivo è tutelare assolutamente le sue bambine piccole ed è molto attenta come madre”. Chiusura su Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Stefano ha preso il covid, è interessato dirlo non tanto per la notizia ma perchè è ancora in giro il virus. Sono venuto qui in metro e il 50 per cento non usa la mascherina, ma tutti se ne fregano e se lo dici ti guardano anche male”.











