Roberto Alessi/ “Lacrime Meghan Markle? Ho pianto anche io, Harry non morirà di fame”

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ospite stamane in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane. Si parla della famiglia reale inglese dopo il funerale della Regina Elisebetta II, ed in particolare della coppia Meghan Markle, Harry: entrambi sarebbero tornati in America senza aver incontrato Carlo III, nuovo Re della Gran Bretagna nonchè padre di Harry e suocero di Meghan. L’attrice è apparsa in lacrime durante l’ultimo saluto alla storica regnante: “Ci credo a queste lacrime? Ho pianto anche io, sono di lacrima facile, possono essere state anche autentiche quelle lacrime, si può anche capire quel genere di commozione”.

Don Backy, mano tesa a Celentano per la reunion/ “Clan? Sono disponibile ma di là...”

Poi ha aggiunto: “Vorrei rassicurare tutti che Harry non morirà di fame. Nel 2021 i giornali economici americani gli hanno fatto i conti in tasca e pare che abbia 60 milioni di dollari, e poi deve riscuotere ora l’anticipo per il libro, che non sono 10 milioni ma sarebbero 22 milioni. Questo dimostra che Meghan è molto seguita in ogni cosa, e perchè è seguita? Perchè c’è dietro la famiglia reale. Nel momento in cui viene esclusa completamente dalla famiglia reale i loro conti cadranno inevitabilmente”.

Uomini e Donne/ Anticipazioni registrazione trono over 23 settembre: Roberta...

ROBERTO ALESSI: “CARLO III STA CAMBIANDO UNA LEGGE DEL 1937…”

Roberto Alessi ha quindi svelato i piani di Re Carlo per tagliare fuori Harry ma anche il Principe Andrea dal trono: “Il piano segreto del Duca di York che è venuto allo scoperto attraverso la stampa era già conosciuto da Carlo. Pare che la prima mossa che farà Carlo sarà di cambiare una legge del 1937 in cui dispone che in caso di viaggio o indisposizione del Re, la reggente sarebbe la Regina Consorte, aiutata da cinque consiglieri, i primi successori al trono dopo Re Carlo III”.

“Andrea – ha continuato Roberto Alessi – sarebbe al secondo posto tra questi consiglieri, ma dato che Andrea ha cercato in qualche modo di bypassare la corona a Carlo, per avere in prima persona un ruolo da autentico reggente, sembra che ci sia già il progetto di cambiare la legge del 1937 che esautorerebbe completamente il Duca di York ma anche Harry e la figlia di Andrea, Beatrice, ed è una mazzata non da poco. Per ora Andrea e Harry hanno perso il ruolo di ‘working royal’ ma sono ancora pretendenti al trono”.

Uomini e donne, Gemma Galgani smonta Tina Cipollari/ "Imparasse ad ascoltare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA