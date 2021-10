Roberto Alessi/ “Rossano Rubicondi? Solo quando è morto, da Ivana Trump sostegno…”

Il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha fatto ritorno oggi, in apertura di puntata di Domenica In, per commentare la terza puntata di Ballando con le Stelle con alcuni dei protagonisti, tra concorrenti e giudici presenti nel programma di Mara Venier. Il dibattito è inizialmente tornato sul “caso” Mietta e replicando ad Alba Parietti, anche lei presente in studio, la quale avrebbe visto quello accaduto contro la cantante una sorta di “caccia alle streghe”, è intervenuto facendo chiarezza: “Caccia alle streghe non si può usare, era semplicemente una domanda fatta da una giornalista”.

Scherzando con Ivan Zazzaroni lo ha definito “geloso” di Fabio Galante, ma prontamente smentito. L’attenzione si è poi spostata su Al Bano Carrisi e la sua decisione di ritirarsi da Ballando con le Stelle. “Ci ha pensato durante tutta la trasmissione perché ha sentito la forte sofferenza di Oxana e non ha neanche avvisato, tanto che Milly Carlucci ha guardato gli autori ed ha pensato ‘e adesso che faccio?’”, ha commentato.

Roberto Alessi commenta la terza puntata di Ballando con le Stelle e Alba Parietti

Non solo Ballando con le Stelle ma anche Tale e Quale Show: con la presenza di Alba Parietti in studio a Domenica In, il commento sul varietà di Carlo Conti e sul giudizio severissimo di Cristiano Malgioglio nei confronti dell’opinionista è stato inevitabile. Roberto Alessi ha però detto la sua asserendo: “Se non dovessimo giudicarvi, non ci sarebbe neanche la giuria, per questo è ovvio che devi beccarti le critiche!”. Proprio Cristiano Malgioglio era ospite ieri a Ballando con le Stelle e dopo la performance Alessandra Mussolini ha lanciato una frecciatina: “Ce l’aveva con la Lucarelli!”, ha esclamato Alessi, smentito però dalla stessa Mussolini.

Parlando di Fabio Galante, insieme a Zazzaroni lo hanno fatto arrabbiare quando hanno parlato della sua passione per le donne: “Adesso è monogamo e fedele, però…”, ha spiegato il direttore di Novella 2000. Poi ha aggiunto: “Sei sempre stato molto considerato dagli esperti giornalisti di sport ed anche dagli altri giornalisti. Pretendere da me che io parti del tuo valore calcistico è pretendere di tirare fuori il sangue da una rapa!”. Roberto Alessi, grande amico di Rossano Rubicondi, lo ha voluto ricordare spiegando: “E’ vero, amava follemente la vita e riusciva a trasmettere l’amore per la vita, uscivi con lui e improvvisamente ridevi e sembrava tutto bellissimo, era un uomo che trasmetteva anche bontà”. “Era in casa da solo ed è andato in casa un suo amico che lo ha trovato. Ivana Trump in questo anno lo ha molto sostenuto sotto ogni punto di vista”, ha aggiunto.



