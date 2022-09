Roberto Alessi/ “Silvia Cipriani? Si parlava di soldi sotto il materasso, ma…”

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000” e direttore editoriale del settimanale “Visto”, è intervenuto in collegamento audiovisivo nel corso della puntata di “Storie Italiane” andata in onda nella mattinata di oggi, mercoledì 28 settembre 2022.

In particolare, il giornalista si è focalizzato sulla scomparsa di Silvia Cipriani, l’ex postina di Rieti 77enne, la cui automobile è stata rinvenuta nelle scorse ore nei boschi: “Mi ha colpito il fatto che il cugino abbia detto immediatamente, quest’estate, che avrebbero trovato lo scheletro di Silvia, ma prima la sua automobile. Questo lo disse nelle prime settimane e poi ci sono contraddizioni tra i parenti. Da una parte un cugino dice che era ricca, dall’altra il nipote smentisce. Si parla di soldi sotto il materasso, che tuttavia non sono stati ritrovati. Ci sono anche rapine che vengono fatte in casa per appena 100 euro… Ovvio che quella macchina non è stata portata volontariamente da lei a 10 km di distanza”.

ROBERTO ALESSI: “SILVIA CIPRIANI? SIAMO DI FRONTE A UN GIALLO”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Roberto Alessi ha chiarito che, con la sparizione di Silvia Cipriani, “è palese che siamo di fronte a un giallo. Non è possibile che quell’automobile possa essere rimasta lì da tempo. Se i vicini fossero passati di lì e l’avessero vista, l’avrebbero sottolineato sicuramente. Il 21 agosto la signora aveva un appuntamento con un medico: chi è questo professionista? Di che visita si tratta? Questo non lo sappiamo. In banca non aveva un granché di soldi e la pensione era veramente esigua, come ha anche confermato la nipote acquisita Tamara”.

Intanto, ricordiamo che sono stati ritrovati nel tardo pomeriggio di ieri una scarpa e la borsa di Silvia Cipriani, la 77enne reatina scomparsa lo scorso 21 luglio. Le ricerche sono ripartite stamattina dopo il ritrovamento, ieri, dell’auto della donna in zona Scrocco a Montenero Sabino con un elicottero, ma anche con le Unità Cinofile e il Soccorso Alpino. Sul posto la Polizia Scientifica.

