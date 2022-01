Roberto Barocelli, chi è il finalista di The Voice Senior/ Quella volta da Scotti, uscito in semifinale e..

Chi è Roberto Barocelli?

Roberto Barocelli è il terzo finalista del team Orietta Berti a giocarsi la vittoria in The Voice Senior 2022. Il concorrente di Piacenza è pronto a dire la sua in questa finale, dopo aver incantato pubblico e giuria la settimana scorsa con il famoso brano di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Il cantante, fuori dal palco, si occupa con il fratello della ditta di famiglia che da molti anni opera nel campo delle installazioni e manutenzioni di ascensori. Sulla vita privata di Roberto Barocelli non circolano molte informazioni in rete, ma ciò che sappiamo con certezza è che ha sempre coltivato la sua passione per il canto e per la musica formando un suo gruppo musicale, la Barock Band.

Da molti anni questi sei colleghi e amici portano in giro per l’Italia e al pubblico che li segue nei tour la loro passione per la musica e in particolare per l’amore per il repertorio storico blues e rock: nel dicembre 2020 hanno anche aperto un canale ufficiale della band su youtube dove è possibile ascoltare il gruppo suonare in pieno stile rock.

Roberto Barocelli, da The Winner Is a The Voice Senior 2022

Sul palco del talent in onda su Rai 2, Roberto Barocelli ha dimostrato la sua vena artistica esibendosi più volte accompagnando la sua voce al suono della sua chitarra. Il piacentino che, durante le varie esibizioni nel programma ha dimostrato la sua passione per la musica con brani molto difficili da interpretare, ha incantato tutti nella puntata della semifinale con la sua esibizione sul brano di Renato Zero I migliori anni della nostra vita.

Questa però non è la prima esperienza televisiva per il cantante: Roberto Barocelli infatti nel 2017 decide di mettersi in gioco partecipando al talent show condotto da Gerry Scotti The Winner is in onda su Canale 5, perdendo però alla semifinale. A distanza di qualche anno venerdì scorso, invece, Roberto Barocelli è arrivato nuovamente a una semifinale, questa volta però vincendola, aggiudicandosi così un posto tra i 12 finalisti che venerdì si sfideranno per la finale della seconda edizione di The Voice Senior.

The Voice Senior 2022, la finale: Piacenza tifa per Roberto Barocelli

Roberto Barocelli vuole mettere la ciliegina sulla torta di The Voice Senior 2022. Dopo aver messo le mani sul pass per la finale, adesso vuole vincere il programma e rendere orgogliosi i suoi concittadini di Piacenza. Il pubblico, oltretutto, avrà un ruolo determinante nell’ultima sfida di questa edizione, tramite il meccanismo del televoto. Venerdì scorso, come dicevamo, il concorrente del team Berti si era messo in luce con un’interpretazione da sogno del brano “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero.

Nelle Blind Auditions, invece, aveva convinto portando sul palco uno dei grandi successi di Michele Zarrillo, accasandosi poi alla squadra di Orietta Berti. Grande curiosità di capire, quindi, come il chitarrista piacentino proverà a stupire tutti, ancora una volta.



