Roberto Bolle, Danza con Me/ Anticipazioni e ospiti del best off in onda su Rai1

DANZA CON ME, ANTICIPAZIONI E OSPITI DEL BEST OFF DEL 18 APRILE

Nuova serata in replica questa sera sulle reti ammiraglie della televisione italiana con la differenza che questa sera Paolo Bonolis dovrà vedersela con Roberto Bolle. Sarà l’ “Étoile dei Due Mondi” ad impegnare il prime time di Rai1 con il best of di Danza con Me che stringerà in una sola serata uno spettacolo che ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani. In questa unica puntata ci sarà una selezione di alcuni dei momenti più belli ed amati delle tre edizioni di “Danza Con Me” che, sicuramente, non potrà prescindere dai grandi nomi degli ospiti che hanno affiancato Roberto Bolle in questo show a cominciare da Sting e finendo a Marco d’Amore e Miriam Leone, i due attori italiani che si sono prestati allo show tra pezzi di recitazione ed esibizioni di fortuna. L’appuntamento è fissato per oggi, Sabato 18 aprile, in prima serata su Rai1 con l’arte e la bellezza, mentre a Roberto Bolle toccherà cogliere lo scettro e il posto lasciato vacante dal best off di Viva Raiplay di Fiorello.

QUALI SONO GLI OSPITI RACCHIUSI NEL BEST OFF DI DANZA CON ME?

Nei giorni scorsi è stato proprio lo showman siciliano ad intrattenere il pubblico tenendo testa, nonostante le polemiche, alle repliche di Ciao Darwin, ma questa sera sarà la bellezza, l’arte e la sinuosità di Roberto Bolle a farlo e mai come in questo periodo il risultato degli ascolti è in bilico. Gli italiani sono costretti in casa e questa sera avranno l’imbarazzo della scelta nel prime time visto che al fianco di ballerino, almeno secondo quanto riporta il promo, ritroveremo le stelle più splendenti del panorama internazionale a cominciare sa Sting, Cesare Cremonini, Alberto Angela, Tiziano Ferro, Andrea Bocelli, Virginia Raffaele, i già citati Marco d’Amore e Miriam Leone, e inoltre Geppi Cucciari, Stefano Bollani, Giampolo Morelli, Luca e Paolo, Fabio de Luigi, Nina Zilli e Fabri Fibra. A questo si sommerà il duo con un robot nel pezzo diventato ormai iconico sulle note di Franco Battiato.

LA DANZA CON IL ROBOT A DANZA CON ME

Per chi non lo ricordasse, all’epoca della messa in onda, fece scalpore l’esibizione di Roberto Bolle con un braccio meccanico sulle note di ‘La cura’ di Battiato in una delle puntate di Danza con Me. L’esibizione che proprio il ballerino ha voluto per portare sul palco” il rapporto tra uomo e macchina”. Lui stesso ha raccontato: “E’ stata una sfida molto ambiziosa programmare il robot, e c’e’ stato anche un incidente di percorso ma alla fine c’e’ una sincronia dei movimenti. Un parlarsi, E’ come un dialogo, la macchina mi chiama e io rispondo”. Il resto lo scopriremo questa sera quando rivedremo o, magari, vedremo per la prima volta l’esibizione così profonda e carica di significato.



