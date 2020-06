Roberto Bolle ha un fidanzato?/ Weekend al “bacio” a Venezia con misterioso…

Roberto Bolle ha un fidanzato? Il danzatore italiano, famoso in tutto il mondo, è stato sorpreso in Laguna in compagnia di un misterioso accompagnatore. Nelle foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi nel numero in edicola, Roberto Bolle e il ragazzo in questione si concedono passeggiate tra il Canal Grande e le isole di Torcello, Murano e Burano soggiornando in uno degli hotel più lussuosi di Venezia come l’Aman Venice di Palazzo Papadopoli. Un albergo importante e scelto per le grandi occasioni. In quello stesso hotel, infatti, nel 2014, George Clooney e Amal Alamuddin hanno festeggiato il loro matrimonio. Nelle foto di Chi, Roberto Bolle e il suo accompagnatore dall’identità misteriosa sembrerebbero essere molto in sintonia e tra le tante immagini ci sarebbe anche quella che immortala il bacio.

ROBERTO BOLLE, WEEKEND A VENEZIA CON UN MISTERIOSO ACCOMPAGNATORE

Un weekend rilassante per Roberto Bolle che si è concesso due giorni di svago in quel di Venezia insieme ad un amico con cui, come mostra il magazine diretto da Alfonso Signorini, c’è molto feeling. Dopo una passeggiata per le vie della Laguna e un pranzo in una trattoria, i due amici hanno continuato il loro tour tra sorrisi e gesti d’affetto non plateali. Tornati, tuttavia, sul motoscafo, il danzato e il suo accompagnatore si sono lasciati andare alla tenerezza scambiandosi anche quello che, dalle foto di Chi, sembrerebbe un bacio. Nella foto, infatti, i due sono di spalle, ma come scrive Chi, quel gesto tra il danzatore e il suo amico sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un bacio. Roberto Bolle, dunque, ha trovato l’amore?

UNA COPPIA AL BACIO/2 – IL ROMANTICO WEEKEND VENEZIANO DI ROBERTO BOLLE CON MISTERIOSO AMANTE





