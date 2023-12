Roberto Bolle super ospite a Sanremo 2024/ “Non vedo l’ora di portare la danza su un palcoscenico così amato”

Roberto Bolle super ospite a Sanremo 2024: l’annuncio di Amadeus

“Roberto Bolle sarà nella serata finale del festival di Sanremo per un incontro di danza classica nel tempo del pop” ha annunciato Amadeus al TG1. Subito dopo è arrivata la risposta, del ballerino: “Wow! Ciao Ama grazie mille. Mi vuoi per ultima serata di Sanremo e io non vedo l’ora di portare la danza su un palcoscenico così amato da tutti gli italiani!“.

“Sono onorato che abbia accettato l’invito” ha commentato il direttore artistico per poi annunciare la finalissima di Sanremo Giovani il 19 dicembre: “Ci saranno i 27 big che verranno a fare in bocca al lupo ai giovani, tre di loro completeranno il cast“. Il conduttore del Festival ha, dunque, annunciato anche tutti i Big in gara con il ritorno di storici artisti italiani.

Morgan smentisce la notizia secondo cui sarebbe stato escluso dal Festival

Stando a quello che ha fatto sapere Dagospia alcuni giorni fa, Morgan avrebbe provato a partecipare al Festival ma il brano presentato sarebbe stato bocciato da Amadeus. “Marco Castoldi ha presentato un brano per partecipare al Festival ma Amadeus lo ha bocciato” si legge sul portale.

L’artista, però, ha smentito tutto nella chat WhatsApp che conta al suo interno anche dei giornalisti: “La vera notizia è questa: il fatto quotidiano ha scritto l’ennesima puttan*ta ma Morgan non se li c*ga“. Nulla di vero, dunque, ha svelato l’ex giudice di X Factor che intanto è stato assolto con formula piena dalle accuse di frode fiscale. In questi giorni, Amadeus ha appunto stilato la lista dei partecipanti al Festival, ma l’artista non è comparso tra i Big. Ci saranno ulteriori repliche da parte del cantautore?

