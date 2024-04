Roberto Cavalli, chi è l’ex moglie Silvana Cavalli/ Dopo il matrimonio sono nati due figli

Silvana Cavalli, chi è l’ex moglie di Roberto Cavalli

Il mondo della moda italiana piange un pezzo pregiato come Roberto Cavalli. Lo stilista morto a Firenze all’età di 83 anni, legato ultimamente a Sandra Bergman Nilsson, in passato fu sposato con Silvana Cavalli. Un incontro speciale tra i due, che si conobbero sui banchi di scuola. Proprio a scuola Cavalli incontrò il primo dei suoi grandi amori, Silvana, con cui decise di convolare a nozze ad appena 20 anni. Il matrimonio si concluse 9 anni e due figli dopo. Per quanto riguarda i primi due figli di Roberto Cavalli, non è informazione chiara però dove siano nati e quando.

Ambra Angiolini, problemi di salute: l'annuncio choc: "Devo fermarmi"/ "Periodo strano per il mio corpo"

Del resto, i figli di Roberto Cavalli sono sempre stati racchiusi in una bolla di riservatezza. Nel 1970, un anno dopo la separazione da Silvana Cavalli, Roberto brevettò un metodo di stampa sulla pelle che lo rese celebre al punto da fargli spuntare clienti come Hermès. Decise così di fondare una piccola azienda in cui tingeva e produceva i suoi mitici jeans con intarsi di pelle e broccato, arriva a sfilare nella Sala Bianca di Palazzo Pitti dove nacque la leggenda del made in Italy.

Antonella Fiordelisi e la lite con Nikita Pelizon: "Non ci parliamo più/ "Ecco perché se l'è presa con me"

Roberto Cavalli, cosa fanno i figli oggi

Roberto Cavalli ha sei figli, nati dopo il matrimonio con Silvana Cavalli e altre storie successive. Tra le informazioni riguardanti i figli di Roberto Cavalli sappiamo che Cristiana ha deciso di seguire le orme del papà nella moda, quindi è entrata nel mondo attraversato da Roberto per decenni, creando una linea di gioielli dal nome Krimrose. La figlia dello stilista ha un figlio ed è stata sposata con Francesco Agostinelli, scomparso a causa di un malore nel 2019. Una strada differente è stata seguita invece dal fratello Tommaso, che si è dedicato al settore vinicolo. Ha lavorato nell’azienda agricola di proprietà della famiglia e intrapreso la carriera di viticultore, dando vita ad alcune etichette di vini pregiati.

Andrea Dal Corso si è operato, come sta dopo l'intervento/ Teresa Langella: "Tolta una cisti dal suo petto"

Per quanto concerne un altro dei figli di Roberto Cavalli, il figlio Daniele Cavalli, si sa che è nato nel 1986 e ha lavorato per un periodo nell’azienda del papà Roberto. La sua passione principale però è sempre stata la musica. Infatti, si è poi trasferito negli Usa, a Los Angeles, per lavorare come fotografo in ambito musicale. Poi però è tornato a lavorare nella società del padre, ricoprendo il ruolo di direttore creativo fino al 2014. Il fratello Robert Cavalli, invece, il cui soprannome sarebbe Robin, ha frequentato gli studi a Londra e lanciato un suo brand nel 2017, Triple RRR. Creativa anche la sorella Rachele, che invece è fashion designer. Anche lei ha lavorato nell’azienda di Roberto Cavalli, ma poi si sarebbe dedicata ad altro. Quello che si sa con certezza è che Roberto è stato un padre presente nella loro vita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA