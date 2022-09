Roberto Cipullo, compagno Carolina Rey?/ Fine della relazione: ecco cos’è successo…

ROBERTO CIPULLO, COSA SUCCEDE CON CAROLINA REY?

Questa sera Rai 2 ripropone, dopo la prima tv dello scorso luglio, il docufilm “Califano. Tutto in un tempo piccolo”, diretto da Massimo Cinque e Roberto Cipullo, e inevitabilmente i riflettori si riaccenderanno su quest’ultimo e Carolina Rey -che nell’opera dedicata a Franco Califano ha interpretato i testi come voce narrante- una delle coppie più in vista dello showbiz italiano e che secondo alcuni rumors pare essersi definitivamente detta addio dopo tanti anni passati assieme e pure l’esperienza di essere diventati genitori. Sarà vero?

Ma chi è Roberto Cipullo e cosa sappiamo di questo produttore cinematografico e regista originario di Roma come la Rey, sua ex compagna stando almeno a quanto si apprende da Nuovo Tv? Andiamo con ordine: Cipullo, di cui non conosciamo l’età che approssimativamente si aggira attorno ai cinquant’anni (infatti in passato molti avevano avuto da ridire sui vent’anni di differenza tra lui e Carolina), è un nome molto in vista del mondo del cinema e dello spettacolo italiano. Produttore cinematografico, già nel lontano 1995 aveva fondato un’agenzia di produzione (Fonema) di cui era stato pure amministratore delegato, realizzando eventi in tutta la penisola. Al suo attivo ha anche la produzione di alcune pellicole tra cui si ricorda “Tris di donne e abiti nuziali” (2009) che vantava nel cast Sergio Castellitto, “Ovunque tu sarai” (2017) e “I compromessi sposi” (2019) con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.

ROBERTO CIPULLO E CAROLINA REY: ECCO COME SI ERANO CONOSCIUTI…

A dispetto di quanto si scrive, pare che Roberto Cipullo e Carolina Rey, diventati genitori nel 2018 del piccolo Filippo, non siano mai convolati a giuste nozze. E negli ultimi tempi in cui si parla di una rottura, peraltro inaspettata tra i due, ci si domanda se non sia stato anche questo uno dei motivi che avrebbero portato alla separazione. Rumors di gossip, va detto, mai confermati come pure quelli che per tanto tempo hanno insistito sulla forte differenza d’età tra il produttore capitolino e la sua concittadina. Non a caso molti sono rimasti sorpresi nel momento in cui era uscita la notizia del loro addio proprio perché la coppia non aveva mai dato segni di crisi e pareva che tutto andasse per il meglio.

Anzi, come spesso aveva raccontato Carolina, era stata proprio la tenacia di Roberto a farla innamorare, specialmente in un periodo in cui lei non aveva voglia di iniziare altre storie. E quindi, in attesa di capire quali possano essere stati i motivi che hanno portato alla separazione di cui si è parlato, ecco cosa aveva detto la conduttrice Rai a proposito di questa storia iniziata nel lontano 2015: “Io ero in un momento negativo, non avevo voglia di storie e gli ho detto un sacco di ‘no’. Per tre mesi però lui ha continuato a invitarmi e alla fine, per non essere maleducata, avevo accettato un aperitivo assieme e…” aveva raccontato la diretta interessata nel corso di una intervista concessa a ‘Confidenze’.











