Roberto Da Crema smonta Attilio Romita: “Sei un coniglio!”/ Video “Con Sarah Altobello…”

Roberto Da Crema, il “baffo” delle televendite, è intervenuto a gamba tesa su Attilio Romita nel corso della diretta Instagram effettuata nelle scorse ore da Biagio D’Anelli, concorrente del Grande Fratello Vip 2021/2022. In particolare, l’ospite è stato chiamato a commentare l’edizione corrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e la sua attenzione è stata totalmente catalizzata dal comportamento tenuto da Attilio Romita nei confronti di Sarah Altobello, sino al confronto con la sua dolce metà, Mimma Fusco.

Ginevra Lamborghini vs Antonella Fiordelisi, "Sei falsa"/ Il duro attacco…

A tal proposito, Roberto Da Crema ha esordito dicendo: “Ci sono determinate cose che mi danno terribilmente fastidio. Uno può avere una relazione o atteggiamenti benevoli all’interno della Casa nei confronti di un’altra persona. Nel caso di Attilio Romita, ho visto una simpatia nei confronti della signorina Sarah Altobello, ma lui si è rivelato il re dei fru fru! La moglie gli dice due cose e il coniglio, il grande coniglio a quattro orecchie, le risponde: ‘Stai tranquilla, io con lei non andrei neanche al ristorante’. Ma devi vergognarti!”.

Patrizia Rossetti manda in tilt Antonella Fiordelisi/ "Tra Edoardo e Oriana vedo..."

ROBERTO DA CREMA VS ATTILIO ROMITA: “SE IO FOSSI SARAH ALTOBELLO, NON MANGEREI NEPPURE UN PANINO CON LA PORCHETTA CON LUI!”

Nel prosieguo del suo sfogo contro Attilio Romita, Roberto Da Crema ha aggiunto: “Tu non devi fare il telegiornale, non devi andare neanche a TeleCampania! Hai la faccia da democristiano negativo, con tutto il rispetto per i democristiani! Devi vergognarti, mi hai fatto ribrezzo. Non si deve dare colpa alla donna: ma vai a lavarti il viso, caro Romita! Di’ ‘ho sbagliato’, chiedi scusa. La cosa che hai fatto è passata quasi inosservata e ti è andata di c*lo, ma come uomo in questo caso vali zero!”.

Antonino Spinalbese accusa Nikita Pelizon/ "Vi dico cosa ha fatto di notte"

Secondo Roberto Da Crema, Attilio Romita avrebbe dovuto chiedere alla moglie di lasciare stare la signorina Sarah Altobello: “Io l’avrei buttato fuori dalla Casa, non merita di stare lì dentro! Se io fossi la signorina Altobello, caro Attilio, con te non mangerei neppure un panino con la porchetta ai baracchini fuori dallo stadio!”.