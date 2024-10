Il passato turbolento di Simona Cavallari: due storie finite male e poi…

Tra le storie d’amore più importanti vissute da Simona Cavallari ci sono indubbiamente quelle con gli ex fidanzati Roberto Libertini e Daniele Silvestri. Con quest’ultimo, l’attrice ha avuto una storia lunga undici anni, culminata con la nascita di due figli, Pablo Alberto e Santiago Ramon, nati rispettivamente nel 2002 e nel 2003. Nel 2011, invece, è arrivato il terzo figlio Levon Axel, nato dalla relazione con Roberto Libertini, da cui poi Simona si è separata nel 2013.

Roberto ha senza dubbio rappresentato un capitolo molto importante nella vita di Simona, che era reduce da un periodo di profondo sconforto dopo la fine della sua storia con Daniele. “Io e Roberto abbiamo vissuto momenti lunghissimi a farci le coccole, coltivare le nostre passioni, andare al mare e in moto. Io ne venivo dalla fine della storia con Daniele e in quel momento non era facile starmi accanto”, ha confidato in una toccante intervista a Gente. L’attrice, oltretutto, aveva vissuto una fase molto delicata in quegli anni, proprio a causa della depressione che si innescò dopo la fine dell’amore con l’ex compagno Daniele Silvestri.

Simona Cavallari spiega perché è finita con l’ex fidanzato Roberto Libertini: “Non eravamo compatibili e poi…”

Per quanto riguarda la storia con Roberto, evidentemente, qualcosa è venuto a meno dopo una prima fase scintillante. “Ad un certo punto siamo tornati alla normalità e abbiamo scoperto che le nostre abitudini non erano così compatibili”, ha spiegato la Cavallari parlando della fine della sua relazione con Liberti. “Lui ha una formazione militaresca, è un ex poliziotto. Io, invece, sono sempre stata più semplice. Tra noi però non c’è stato il trauma dell’abbandono, perché non c’è mai stata vera convivenza”, ammette ancora Simona Cavallari.

Che poi racconta le fatiche fatte per trovare un equilibrio tra vita sentimentale e famigliare: “Per abituare Pablo e Santiago ad un nuovo uomo e all’arrivo dell’ultimo fratellino, lui passava con loro tanto tempo a a casa sua, permettendomi, quando ne sentivo l’esigenza, di partire con i figli più grandi mentre stava con Levon”. Insomma, Roberto ce l’ha messa proprio tutta per non far mancare il suo apporto all’interno delle mura domestiche, ma la storia poi è arrivata comunque al capolinea.