Roberto Mancini, auguri a Gianluca Vialli/ “Buon compleanno bomber e fratellino”

Roberto Mancini ha voluto fare gli auguri via social al mitico Gianluca Vialli, collaboratore della nazionale italiana, al momento impegnato nei campionati europei, e grande ex collega d’attacco ai tempi della splendida Sampdoria anni ’80-’90. Attraverso la propria pagina Instagram il commissario tecnico della nazionale italiana ha pubblicato un bello scatto con un doppio abbraccio, uno dei tantissimi che i “Gemelli del gol”, così come veniva chiamata la coppia di attaccanti blucerchiati, si erano scambiati durante una partita giocata assieme, e un abbraccio più recente, quello invece avvenuto durante la sudatissima sfida contro l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020.

“Tanti auguri bomber e fratellino – scrive il tecnico jesino sui social – un giorno ideale per il compleanno. Happy Birthday bro”. Ed in effetti l’ex calciatore cremonese non poteva che festeggiare il suo anniversario di nascita in un periodo migliore: malattia a parte, l’Italia sta facendo sognare i cittadini del Belpaese, e per coronare il sogno manca soltanto l’ultimo step, la vittoria contro l’Inghilterra nella finalissima di domenica sera. Tanti coloro che hanno commentato il post di Mancini, fra cui Sandro Campagna, commissario tecnico del 7 Bello, la nazionale italiana di pallanuoto, che ha scritto: “Auguriiiiiii Gianluca”.

ROBERTO MANCINI, AUGURI A VIALLI: I DUE SEGNARONO ASSIEME 143 GOL

Così invece Carmelo Abbate, noto giornalista e opinionista tv, che ha scritto: “Io c’ero, davanti alla tv, dalla Sicilia, unico a tifare Samp, ma ricordò perfettamente quell’abbraccio, come tanti indimenticabili momenti che mi avete regalato, auguri a Luca”.

Mancini e Vialli hanno regalato gioie infinite ai tifosi della Sampdoria, a cominciare dallo scudetto storico del 1991, arrivando fino alla finale di Coppa dei campioni del 1992, persa in finale solo ai tempi supplementari contro il Dream Team, il Barcellona di Koman. I due segnarono in tandem ben 143 gol, facendo urlare di gioia spesso e volentieri la Gradinata Sud: tanti auguri Gianluca anche da tutti noi.

