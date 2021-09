Roberto Parli e Gisele, marito e figlia Adriana Volpe/ Lui “Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”

Com’è il rapporto tra Roberto Parli e Adriana Volpe?

Non c’è solo la faida con il suo ex collega Giancarlo Magalli, a caratterizzare (in negativo) la vita di Adriana Volpe. Di recente, infatti, è finita su tutti i giornali la notizia della separazione tra lei e Roberto Parli, manager di origine svizzera da cui nel 2011 ha avuto la figlia Gisele. In un’intervista rilasciata a inizio anno a Novella 2000, la conduttrice ha affrontato ampiamente l’argomento relativo all’addio da suo marito, con cui già da tempo conduceva una relazione a distanza.

La rottura è una vicenda di per sé dolorosissima, oltre che delicata, ma Adriana ha provato comunque ad affrontare la cosa in maniera ottimistica: “Sono grata alla vita e conquisto con tenacia il futuro giorno per giorno, sforzandomi di cercare il bello nelle cose e nelle persone, anche quando si fa veramente fatica. Perché, come dico sempre, anche la notte più buia e profonda a un certo punto lascia spazio all’aurora”.

Adriana Volpe e le lacrime di Gisele per la separazione con Roberto Parli

Le prime conferme sulla separazione tra Roberto Parli e Adriana Volpe sono arrivate a inizio anno, quando Adriana ha rivelato a Novella 2000 che il sentimento per suo marito era finito: “In questo momento l’amore è tutto per mia figlia e per il mio lavoro”, sono le sue testuali parole. Sui social, invece, il marito aveva pubblicato un post sibillino in cui faceva riferimento a Gisele (e non ad Adriana) come all’unico amore della sua vita: “Sarebbe il momento giusto che ‘qualcuno’ tirasse fuori i propri scheletri dall’armadio. Ma, per me, è molto più appagante vedere felici i nostri figli. Ti amo Gisele… da sempre e per sempre”.

Al momento Gisele ha 10 anni e crescerebbe divisa tra casa di Adriana e casa di Roberto. La loro rottura è arrivata dopo 12 anni di matrimonio, e oggi i due vivrebbero a chilometri di distanza (lei a Milano e lui a Montecarlo).



