Roberto Vecchioni canta Bella ciao: pubblico fischia/ Polemica a Ovindoli, ira Lega

La canzone Bella ciao e l’intervento pro-migranti: Roberto Vecchioni nella bufera per il concerto a Ovindoli, Abruzzo. Come riportano i colleghi de Il Centro, l’episodio risale a sabato 10 agosto 2019: l’artista – impegnato nel suo “Infinito Tour” – si è lanciato in un fuori programma che ha attirato vibranti polemiche politiche, ma anche lo scarso apprezzamento del pubblico. Non sono mancati fischi e parole di disapprovazione per la scelta del cantautore di Carate Brianza, finito nel mirino anche del sindaco leghista Simone Angelosante: «Un professionista che viene pagato lautamente da un comitato feste dovrebbe astenersi dal fare propaganda politica di basso livello. Chiunque può fare tutte le campagne elettorali che vuole, può fare tutti i commenti che vuole, ma deve dire che sta facendo campagna elettorale e che sta facendo comizi. Se invece viene per un concerto, si fa pagare e fa campagna elettorale, vuol dire che ne va della sua professionalità», l’attacco del primo cittadino del comune in provincia dell’Aquila.

ROBERTO VECCHIONI CANTA BELLA CIAO A OVINDOLI: E’ BUFERA

Sul caso è giunta l’immediata reazione del Comitato Feste, in replica a quanto sostenuto dal primo cittadino in quota Lega: «Il Comitato Feste 2019 non si identifica con il pensiero politico di Roberto Vecchioni né con quello di Simone Angelosante. Piazza S.Rocco era strapiena di persone di ogni credo politico. A noi piace solo la buona musica». L’attacco del Carroccio nei confronti dell’artista lombardo non è passato inosservato all’opposizione, con la dem Stefania Pezzopane che ha commentato: «La Lega ormai ha un vero è proprio delirio di onnipotenza, e arriva a censurare i concerti. Di quale comizio parla il sindaco leghista di Ovindoli?», riporta Repubblica. Attesa la presa di posizione dello stesso Vecchioni, che non è il primo artista a dire la sua su un tema delicato come quello dei migranti…

