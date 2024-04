Roberto Vecchioni e Irene Bozzi, chi sono i genitori di Francesca Vecchioni/ Lei: “Mi hanno insegnato…”

Roberto Vecchioni e Irene Bozzi, tutto sui genitori di Francesca Vecchioni

Francesca Vecchioni è la primogenita di Roberto Vecchioni ed è nata dal primo matrimonio del cantautore con Irene Bozzi. Il matrimonio tra Roberto Vecchini e Irene Bozzi fu celebrato nel 1973 e fu proprio coronato dalla nascita della figlia Francesca che, anche dopo il divorzio, ha sempre avuto un rapporto sereno con entrambi i genitori da cui ha imparato a lottare per fare valere i propri diretti e a non dare nulla per scontato come ha più volte spiegato lei stessa.

«I miei genitori mi hanno insegnato a non dare mai nulla per scontato, a capire l’altra persona. Quando parliamo con chi la pensa diversamente non possiamo sempre pensare che sia in malafede o abbia torto, a volte non sa. Il diverso da noi può arricchirci», ha raccontato in un’intervista a La Repubblica Francesca Vecchioni che, grazie agli insegnamenti ricevuti dai genitori è riuscita a vivere con più serenità la propria omosessualità.

Roberto Vecchioni e Irene Bozzi: la reazione al coming out della figlia

Nonostante la fine del matrimonio, Roberto Vecchioni e Irene Bozzi sono stati due genitori presenti e attenti a Francesca. Papà Roberto, infatti, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato di aver sempre saputo la verità ma di aver dato alla figlia Francesca il tempo per capire e per confessargli tutto. Quel momento avvenne quando Francesca aveva 15 anni: “Francesca aveva 15 anni quando venne da me impaurita sussurrando ‘Papà ti devo dire una cosa’. Le chiesi: ‘Che c’è? Sei drogata? Ti sei innamorata di un assassino? No? Allora vaf…, mi hai fatto prendere un colpo’. L’ho sempre saputo, e non ci ho mai badato. Credo che l’amore sia universale e ciascuno possa fare le sue scelte”, le parole di Vecchioni.

Con il sostegno dei genitori, Francesca Vecchioni ha vissuto la propria vita senza arrendersi mai e lottando per le proprie scelte. La primogenita del cantautore, inoltre, è riuscita a dare a lui, ma anche a mamma Irene, la grande gioia di diventare nonni con la nascita delle gemelle avute con l’ex compagna Alessandra Brogno.











