Roberto Vecchioni moglie e figli: Daria Colombo, Arrigo, Edoardo e Carolina/ Gli amori della sua vita

Daria Colombo, Arrigo, Edoardo e Carolina sono la moglie e i figli di Roberto Vecchioni, il cantautore di “Sogna ragazzo sogna” e “Samarcanda”. Un grande amore quello nato tra il cantautore e la giornalista che ha collaborato con Il Corriere della Sera e L’Unità, ma anche col mensile Maxim e con la RAI. Proprio con l’azienda di Viale Mazzini, la donna ha contribuito alla realizzazione di programmi tra cui “I Grandi processi” con Sandro Curzi e Franca Leosini e lo speciale “68 e dintorni” trasmesso da Rai3.

Non solo, Daria Colombo è una donna molto attiva anche nel social, visto che è la fondatrice de Il Movimento dei Girotondi, un movimento che ha come obiettivo la salvaguardia della giustizia italiana, ma si occupa anche di associazioni a sostegno dei bambini di strada. Figlia dell’ex senatore Vittorino Colombo, Daria si è sposata nel 1981 con Roberto Vecchioni. Dal loro amore sono nati tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo.

Un grande amore tra Roberto Vecchioni e la moglie Daria Colombo a cui ha dedicato un bellissimo messaggio poco prima di un concerto: “mi hai detto: ‘Sei solo davanti a tutta questa gente. E se non lo capiscono?’. A me non importava niente, perchè non sono mai stato solo: avevo sempre un filo che mi legava continuamente a te, mi bastava. Grazie amore mio”.

Vecchioni in diverse occasioni ha parlato della moglie, come quando ospite di Mara Venier a Domenica In, ha raccontato: “il disco più bello della mia vita, un disco difficilissimo uscito solo nei negozi e non in streaming, ed ha avuto disco d’oro. Mia moglie è bellissima, 40 anni assieme? Sono pochi. Cos’è l’amore per me? Una bolla meravigliosa che si eleva nell’aria e che guarda tutto ciò che accade intorno, non lo dimentica e non lo perde. Ci difendiamo sempre ma sappiamo che dobbiamo difendere gli altri, è un bellissimo fatto spirituale e fisico, bisogna parlare anche dell’aspetto fisico, è bello quando fisico e spirito sono una cosa assieme”.

