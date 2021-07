Roberto Zappulla, marito Maria Teresa Ruta/ Lei “Ha capito chi sono: è ancora sexy!”

Nel corso dell’intervista a Maria Teresa Ruta durante la sua ospitata a Uno Weekend, si è parlato anche di amore. La giornalista e conduttrice ha spiegato ad Anna Falchi la sua visione sul tema: “L’amore è complesso, se all’inizio della tua vita affettiva e amorosa succedono anche delle cose complicate, ma in tutti i momenti trovare la persona giusta non è facile”. Per lei, ha svelato, è stato piuttosto complicato perché dopo il tentativo di violenza non aveva più fiducia e la paura aveva preso il sopravvento. “Poi ho trovato due uomini straordinari”, ha ammesso, riferendosi ad Amedeo Goria con cui ha avuto due meravigliosi figli, Guenda e Gian Amedeo, e Roberto Zappulla, attuale compagno e con il quale Maria Teresa Ruta è sposata dal 2015.

E’ stato proprio Zappulla a scrivere il suo brano estivo “Mi sveglio ballando” in quanto “ha capito proprio la mia essenza, ha capito chi sono io”. Ed a proposito della sua passata esperienza, ha scritto anche “Lividi”, definito dalla giornalista e conduttrice “un manifesto contro la violenza di genere sulle donne ma su tutte le persone più deboli”.

ROBERTO ZAPPULLA, COSA PENSA DI LUI MARIA TERESA RUTA

Grazie a Roberto Zappulla, oggi Maria Teresa Ruta ha ammesso di sentirsi molto appagata ed innamorata. I due si sono sposati ben otto volte ed ogni volta per loro è una sorta di riconferma: “Fino all’arrivo del Covid abbiamo celebrato tutti i riti, adesso stiamo fermi da due anni”, ha confidato la Ruta. “Abbiamo girato perché è una mia passione girare il mondo, ed abbiamo rinnovato le promesse nei vari riti particolari”, ha spiegato. Nonostante sia oggi una donna felice e completa, Maria Teresa non ha nascosto di avere comunque un rimpianto: “Rimpianti? Sì perché i figli mi stanno dando delle emozioni. Nonostante il periodo che passa, quello difficile in cui la mamma non sa cosa fare, il rapporto si recupera come sono riuscita a recuperarlo io con Guenda, con Gian Amedeo non l’ho mai perduto. Adesso mi dispiace non aver avuto più figli, soprattutto con Roberto”. Gli hanno insieme non hanno comunque spento il desiderio reciproco ed è stata sempre la Ruta ad ammettere: “Dopo tanti anni che stiamo insieme lo considero ancora bello e sexy!”. Infine ha confermato che non si può affatto vivere senza amore: “Assolutamente vero! L’importante è avere amore per qualcosa, ma avere una passione per una persona, amare una persona è molto meglio che essere amati secondo me”.

